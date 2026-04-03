Rosca de Pascua: el clásico de Semana Santa para preparar en casa

La Rosca de Pascua es uno de los postres más clásicos de la mesa durante Semana Santa. Esta preparación, que combina una masa suave y esponjosa con crema pastelera, puede hacerse en casa en aproximadamente cuatro horas si se tiene en cuenta el tiempo de preparación, levado y cocción.

La receta rinde para una rosca grande y utiliza ingredientes simples que se consiguen fácilmente. Con un buen levado y siguiendo el paso a paso, se puede lograr una textura liviana y un sabor característico que la convierte en protagonista de la celebración.

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Ingredientes

25 gramos de levadura fresca

70 ml de agua tibia

500 gramos de harina común

100 gramos de manteca

100 gramos de azúcar impalpable

3 huevos

½ cucharadita de azúcar

½ cucharadita de sal

½ cucharadita de esencia de vainilla

Ralladura de 1 naranja

Ralladura de 1 limón

Crema pastelera (ver receta abajo)

2 cucharadas de azúcar común

1 cucharadita de agua

Paso a paso

En un bol disolvé los 25 gramos de levadura en 70 ml de agua tibia junto con media cucharadita de azúcar y dos cucharadas de harina. Dejá reposar en un lugar cálido hasta que duplique su volumen. En otro recipiente batí la manteca con el azúcar impalpable hasta que se integren completamente. Reservá. En un tercer recipiente colocá el resto de la harina y formá un hueco en el centro. Agregá los huevos, la esencia de vainilla y las ralladuras de naranja y limón. Cuando la levadura haya duplicado su tamaño, incorporala al recipiente con la harina y mezclá desde el centro hacia afuera con los dedos. Sumá la manteca batida con azúcar impalpable y amasá hasta integrar todos los ingredientes. Luego llevá la masa a una mesada enharinada y amasá durante unos 20 minutos.

El levado: el paso clave para que quede esponjosa

Colocá la masa en un recipiente, cubrila con un repasador y dejala levar en un lugar cálido durante una hora y media. Cuando haya duplicado su tamaño, formá la rosca haciendo un hueco en el centro. Colocá un objeto apto para horno en ese espacio para que mantenga la forma durante la cocción. Poné la masa en una placa enharinada, pintala con huevo y dejala levar otros 40 minutos. Decorá con crema pastelera y con una mezcla de azúcar común y agua por encima. Llevá a horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 30 minutos o hasta que esté dorada.

Cómo preparar la crema pastelera

Ingredientes

250 ml de leche

55 gramos de azúcar

2 yemas de huevo

20 gramos de maicena

Cáscara de limón (sin la parte blanca)

1 ramita de canela

Preparación

En un recipiente apto para microondas colocá 200 ml de leche con el azúcar, la cáscara de limón y la ramita de canela. Calentá a potencia máxima durante 2 minutos. Los 50 ml restantes se reservan para el siguiente paso.

En otro recipiente mezclá las yemas con los 50 ml de leche reservados. Agregá la maicena y batí hasta integrar bien.

Retirá la leche caliente del microondas y colala para quitar la cáscara de limón y la canela. Mezclá con la preparación de yemas y maicena.

Llevá nuevamente al microondas durante 1 minuto a potencia máxima.

Retirá y batí bien hasta lograr una crema homogénea. Si se desea una textura más líquida, agregá un poco de leche y calentá unos segundos más.

Por qué se come Rosca de Pascua en Semana Santa

La Rosca de Pascua es un símbolo del regreso a la abundancia tras los 40 días de Cuaresma, el período de ayuno y penitencia previo a la celebración de Pascua.

Su forma circular representa la vida eterna y la resurrección de Jesucristo dentro de la tradición cristiana, motivo por el cual se convirtió en uno de los postres más representativos de esta fecha.