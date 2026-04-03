Tarot del colibrí: la felicidad estará tocando a tu puerta

Carta 1) As de espadas: inicios. Verdad. Honestidad. Predominio racional. Justicia

Carta 2) Nueve de bastos: luchas. Batallas. Heridas. Esfuerzo. Mucho cansancio. Resilencia

Carta 3) Tres de copas: celebración. Reunión. Alegría compartida con seres queridos. Abundancia emocional y logros colectivos

Mensaje final

Después de mucho batallar y esforzarse, un ciclo de vida caracterizado por luchas, cargas y heridas que han dejado a la persona agotada, hay un nuevo comienzo. Las cartas dicen que esta persona ha sido lo suficientemente fuerte y resilente como para no rendirse. Aún sigue de pie. Los golpes no la han volteado, al contrario, ha aprendido a defenderse y a ser valiente. Esa etapa está llegando a su fin y viene un ciclo nuevo, donde la persona tendrá mucha claridad mental para tomar decisiones inteligentes basadas en la justicia, la verdad y la honestidad. El tarot dice que llegan fiestas, reuniones y celebraciones con familia o con buenas amistades. Predice abundancia emocional, afectos sinceros y logros colectivos que traen alegría y bellos momentos con seres queridos. Qué hermoso mensaje para quienes resuenen con él!! Pronto, muy pronto, la felicidad estará tocando su puerta y con ella vienen bendiciones y sanación para esas heridas físicas, psíquicas o espirituales que la persona llevaba consigo. Que así sea!!

