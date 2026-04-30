Arroz amarillo con pollo: receta fácil, sabrosa y llena de color

cocina
Arroz amarillo con pollo: receta fácil, sabrosa y llena de colorUn clásico lleno de sabor y color, el arroz amarillo con pollo combina ingredientes simples en una receta fácil
El arroz amarillo con pollo es mucho más que un plato: es una celebración de sabor, color y tradición. Esta receta clásica, presente en muchas cocinas de América Latina, se destaca por ser sabrosa, reconfortante y perfecta para compartir. Su aroma envolvente y su vibrante color dorado hacen que cada bocado sea una experiencia deliciosa.
Ideal para un almuerzo en familia o una cena con amigos, este plato combina ingredientes simples con una preparación sencilla, pero con un resultado que conquista paladares. Te contamos cómo hacerlo paso a paso.
Ingredientes
- 2 tazas de arroz
- 4 muslos de pollo (también podés usar pechugas troceadas)
- 1 cebolla grande, finamente picada
- 2 dientes de ajo, picados
- 1 pimiento rojo, cortado en tiras
- 1 taza de arvejas (guisantes)
- 1 zanahoria, cortada en cubos
- 1/4 de taza de aceite (puede ser de girasol u oliva)
- 1 cucharadita de cúrcuma (o colorante alimentario)
- 4 tazas de caldo de pollo
- Sal y pimienta a gusto
- Ramitas de perejil o cilantro fresco para decorar
- Limón (opcional, para servir)
Paso a paso para un arroz amarillo con pollo perfecto
1. Dorar el pollo
En una sartén grande o una olla profunda, calentar el aceite a fuego medio. Colocar los muslos de pollo y dorarlos de ambos lados, unos 5 a 7 minutos. Una vez dorados, retirarlos y reservar.
2. Sofreír las verduras
En la misma sartén, añadir la cebolla y el ajo. Sofreír hasta que estén transparentes y fragantes. Agregar el pimiento rojo y la zanahoria, y cocinar unos minutos más, removiendo con frecuencia.
3. Incorporar el arroz
Agregar el arroz crudo y mezclar con las verduras durante 2 minutos, hasta que los granos se impregnen del aceite y se tornen ligeramente dorados. Este paso ayuda a realzar el sabor.
4. Sumar el color y el caldo
Agregar la cúrcuma o el colorante, el caldo caliente, sal y pimienta al gusto. Revolver para integrar bien.
5. Cocinar el arroz y el pollo
Volver a incorporar el pollo a la olla, distribuir bien y llevar a hervor. Luego, tapar, bajar el fuego al mínimo y dejar cocinar durante 20 minutos, o hasta que el arroz esté tierno y haya absorbido casi todo el líquido.
6. Añadir las arvejas al final
Unos minutos antes de terminar la cocción, sumar las arvejas. Esto ayuda a que conserven su color verde intenso y su textura fresca.
7. Reposar y servir
Retirar del fuego, dejar reposar 5 minutos con la olla tapada. Servir decorado con perejil o cilantro fresco picado. Si querés realzar los sabores, podés acompañarlo con gajos de limón para exprimir al momento.
Sugerencias adicionales
- Para un toque picante, añadí una pizca de ají molido o pimentón picante.
- Si te gusta más especiado, podés sumar comino o una hoja de laurel durante la cocción.
- Este plato también se puede preparar con pollo desmenuzado si querés una versión más práctica.