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Arroz amarillo con pollo: receta fácil, sabrosa y llena de color

Un clásico lleno de sabor y color, el arroz amarillo con pollo combina ingredientes simples en una receta fácil
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Vida saludable
jueves, 30 de abril de 2026 · 19:12

El arroz amarillo con pollo es mucho más que un plato: es una celebración de sabor, color y tradición. Esta receta clásica, presente en muchas cocinas de América Latina, se destaca por ser sabrosa, reconfortante y perfecta para compartir. Su aroma envolvente y su vibrante color dorado hacen que cada bocado sea una experiencia deliciosa.

Ideal para un almuerzo en familia o una cena con amigos, este plato combina ingredientes simples con una preparación sencilla, pero con un resultado que conquista paladares. Te contamos cómo hacerlo paso a paso.

Ingredientes

  • 2 tazas de arroz
  • 4 muslos de pollo (también podés usar pechugas troceadas)
  • 1 cebolla grande, finamente picada
  • 2 dientes de ajo, picados
  • 1 pimiento rojo, cortado en tiras
  • 1 taza de arvejas (guisantes)
  • 1 zanahoria, cortada en cubos
  • 1/4 de taza de aceite (puede ser de girasol u oliva)
  • 1 cucharadita de cúrcuma (o colorante alimentario)
  • 4 tazas de caldo de pollo
  • Sal y pimienta a gusto
  • Ramitas de perejil o cilantro fresco para decorar
  • Limón (opcional, para servir)

Paso a paso para un arroz amarillo con pollo perfecto

1. Dorar el pollo

En una sartén grande o una olla profunda, calentar el aceite a fuego medio. Colocar los muslos de pollo y dorarlos de ambos lados, unos 5 a 7 minutos. Una vez dorados, retirarlos y reservar.

2. Sofreír las verduras

En la misma sartén, añadir la cebolla y el ajo. Sofreír hasta que estén transparentes y fragantes. Agregar el pimiento rojo y la zanahoria, y cocinar unos minutos más, removiendo con frecuencia.

3. Incorporar el arroz

Agregar el arroz crudo y mezclar con las verduras durante 2 minutos, hasta que los granos se impregnen del aceite y se tornen ligeramente dorados. Este paso ayuda a realzar el sabor.

4. Sumar el color y el caldo

Agregar la cúrcuma o el colorante, el caldo caliente, sal y pimienta al gusto. Revolver para integrar bien.

5. Cocinar el arroz y el pollo

Volver a incorporar el pollo a la olla, distribuir bien y llevar a hervor. Luego, tapar, bajar el fuego al mínimo y dejar cocinar durante 20 minutos, o hasta que el arroz esté tierno y haya absorbido casi todo el líquido.

6. Añadir las arvejas al final

Unos minutos antes de terminar la cocción, sumar las arvejas. Esto ayuda a que conserven su color verde intenso y su textura fresca.

7. Reposar y servir

Retirar del fuego, dejar reposar 5 minutos con la olla tapada. Servir decorado con perejil o cilantro fresco picado. Si querés realzar los sabores, podés acompañarlo con gajos de limón para exprimir al momento.

Sugerencias adicionales

  • Para un toque picante, añadí una pizca de ají molido o pimentón picante.
  • Si te gusta más especiado, podés sumar comino o una hoja de laurel durante la cocción.
  • Este plato también se puede preparar con pollo desmenuzado si querés una versión más práctica.
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