Los signos del zodíaco que más se afectan por lo que piensan los demás

Aunque intenten disimularlo, algunas personas no pueden evitar que la opinión ajena les cale hondo. Un gesto, una palabra o un comentario fuera de lugar puede removerles mucho más de lo que muestran. En el zodíaco, hay signos que son especialmente sensibles a las miradas externas. No siempre por inseguridad, a veces simplemente porque les importa el impacto que generan. Estos son los signos que más se afectan por lo que piensan los demás:

Cáncer

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Cáncer necesita sentirse querido, aceptado y valorado por su entorno. Si percibe una crítica o una mala energía, se lo toma muy a pecho, aunque no lo diga. Puede pasar horas analizando qué hizo mal o por qué no lo valoran como esperaba.

Libra

Libra busca agradar. Le importa la armonía con los demás y suele esforzarse para mantener vínculos equilibrados. Por eso, la desaprobación le duele. Aunque lo oculte con una sonrisa, las críticas lo descolocan y le cuesta sostenerse emocionalmente cuando siente rechazo.

Virgo

Virgo es su propio crítico más duro, pero también siente profundamente cuando otros lo cuestionan. Se esfuerza por hacer las cosas bien y que los demás lo reconozcan, así que una observación negativa puede afectarlo más de lo que muestra. Se vuelve autoexigente al extremo.

Piscis

Piscis absorbe todo. Incluso los comentarios que no están dirigidos directamente a él. Se conecta emocionalmente con lo que los otros piensan, sienten o dicen, y puede sentirse herido fácilmente. Su gran empatía a veces lo deja sin escudo frente a la opinión ajena.