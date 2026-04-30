Tarot del colibrÍ: razón e intuición funcionarán en perfecto complemento
Carta 1) Dos de bastos: decisión. Planificar. Futuro. Expansión. Ampliar horizontes
Carta 2) Seis de copas: nostalgia. Pasado. Inocencia. Pureza. Amor
Carta 3) La sacerdotisa: sabiduría. Espiritualidad. Intuición. Lo oculto que se revela. Misterio
Mensaje final
El tarot habla de una persona que posee una gran intuición y una elevada espiritualidad. Dicen las cartas que la persona ha tomado una decisión con miras a un futuro a largo plazo. Ha necesitado mucha reflexión e introspección para decidir y planificar una meta que desea lograr. Le está costando mucho dejar una vida de afectos, vínculos, y sitios queridos atrás para ir por un sueño. No le es fácil desde ningún lugar tener que desprenderse de lo que hasta ahora ha sido suyo, algo que muy pronto será un pasado que recordará con amor, ternura, y que sabe extrañará. La persona se encuentra parada en ese punto de transición, en el cual algo se deja, pero aún no se posee lo que se desea. Duele despedirse y soltar lo que nos ha hecho alguna vez feliz, para ir por un sueño que todavía está lejos y en alguna medida es incierto y desconocido. Es normal que eso suceda, es una clase de duelo que hay que hacer, y como tal viene acompañado de cierta tristeza y nostalgia. Pero pronto pasará. La decisión no se ha tomado a la ligera, por el contrario se ha evaluado y reflexionado en detalle y con mucho conocimiento. Razón e intuición funcionarán en perfecto complemento y se tomará un camino nuevo con mucha claridad de lo que se quiere y de las propias capacidades para alcanzarlo. No hay porqué temer, todo estará bien.