Torta invertida de manzana: una receta irresistible

La torta invertida de manzana es un clásico postre que nunca pasa de moda. Con su caramelo dorado y suaves rodajas de manzana, esta torta es el equilibrio perfecto entre dulzura y textura. Ideal para cualquier reunión familiar o como un dulce capricho, aprender a hacerla es un must para cualquier amante de la repostería.

Ingredientes

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4 manzanas medianas

1 taza de azúcar (para el caramelo)

2 tazas de harina de trigo

3/4 taza de azúcar (para la masa)

1/2 taza de manteca a temperatura ambiente

2 huevos

1/2 taza de leche

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de polvo de hornear

Paso a Paso

Precalienta el horno a 180°C.

Pela y corta las manzanas en rodajas finas.

En un molde apto para horno, distribuye 1 taza de azúcar de manera uniforme y calienta a fuego medio hasta obtener un caramelo dorado. Retira del fuego y acomoda las rodajas de manzana sobre el caramelo.

En un bol, mezcla la manteca con 3/4 taza de azúcar hasta obtener una crema suave. Añade los huevos uno a uno, batiendo bien después de cada adición.

Incorpora la harina y el polvo de hornear alternando con la leche. Agrega la esencia de vainilla.

Vierte la masa sobre las manzanas y alisa la superficie con una espátula.

Hornea durante 35-40 minutos o hasta que al insertar un palillo, este salga limpio.

Deja enfriar unos minutos y luego desmolda cuidadosamente.

Consejos para una torta perfecta

Asegúrate de que la manteca y los huevos estén a temperatura ambiente antes de comenzar.

Al hacer el caramelo, no lo revuelvas, solo mueve el molde para distribuir el azúcar uniformemente.

Para un extra de sabor, puedes agregar una pizca de canela o nuez moscada a la masa.

Esta receta es muy versátil. Puedes reemplazar las manzanas por peras, duraznos o incluso mezclar diferentes frutas para una torta única.

Con esta receta, tendrás una torta invertida de manzana exquisita y perfecta para compartir. Ya sea como postre o para acompañar un café, esta torta es siempre un acierto. ¡Disfrútala!