Cómo preparar matambre arrollado: sabroso, jugoso y fácil de hacer

El matambre arrollado es uno de los platos más tradicionales de la gastronomía argentina y suele estar presente en reuniones familiares, celebraciones o mesas especiales. Este corte de carne se rellena con distintos ingredientes, se enrolla y se cocina lentamente, logrando un resultado sabroso, jugoso y lleno de texturas.

A continuación, te mostramos cómo preparar matambre arrollado casero paso a paso para que te quede perfecto.

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Ingredientes

1 matambre de ternera (aproximadamente 1,5 kg)

3 huevos duros

2 zanahorias

1 pimiento rojo

200 g de espinaca fresca

100 g de queso rallado

3 dientes de ajo

Sal y pimienta a gusto

Hilo de cocina

Opcional: perejil fresco, aceitunas o panceta.

Preparación paso a paso

1. Preparar el matambre

Extendé el matambre sobre una superficie plana con la parte grasa hacia abajo. Si es necesario, recortá los bordes para que quede lo más parejo posible. Con un cuchillo, hacé pequeños cortes superficiales en la carne para que absorba mejor los sabores.

2. Condimentar la carne

Frotá los dientes de ajo picados sobre toda la superficie del matambre. Luego agregá sal y pimienta a gusto. Si querés, también podés sumar perejil picado para darle más aroma.

3. Preparar el relleno

Herví las espinacas durante unos 2 minutos, escurrilas bien y reservalas. Pelá las zanahorias y cortalas en tiras finas. Hacé lo mismo con el pimiento rojo. Cortá los huevos duros en cuartos.

4. Rellenar el matambre

Distribuí las espinacas sobre la carne de manera uniforme. Luego agregá las tiras de zanahoria y pimiento, los huevos duros y espolvoreá el queso rallado. Si querés, también podés sumar aceitunas o panceta.

5. Arrollar el matambre

Enrollá el matambre desde uno de los extremos largos, procurando que el relleno quede bien compacto. Una vez armado el rollo, atalo con hilo de cocina en varios puntos para que no se desarme durante la cocción.

6. Cocinar en el horno

Precalentá el horno a 180 °C. Colocá el matambre arrollado en una bandeja, cubrilo con papel aluminio y cocinalo durante aproximadamente 1 hora y 30 minutos. A mitad de la cocción retirà el papel para que se dore.

7. Dejar reposar y servir

Cuando esté listo, retiralo del horno y dejalo reposar unos 10 minutos antes de cortarlo. Luego cortalo en rodajas y servilo caliente o frío, acompañado de ensalada o puré.

Consejos para que el matambre arrollado quede perfecto