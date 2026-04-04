Cómo preparar matambre arrollado: sabroso, jugoso y fácil de hacer

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Cómo preparar matambre arrollado: sabroso, jugoso y fácil de hacerUn clásico argentino, sabroso y fácil de preparar, ideal para compartir en familia.
El matambre arrollado es uno de los platos más tradicionales de la gastronomía argentina y suele estar presente en reuniones familiares, celebraciones o mesas especiales. Este corte de carne se rellena con distintos ingredientes, se enrolla y se cocina lentamente, logrando un resultado sabroso, jugoso y lleno de texturas.
A continuación, te mostramos cómo preparar matambre arrollado casero paso a paso para que te quede perfecto.
Ingredientes
- 1 matambre de ternera (aproximadamente 1,5 kg)
- 3 huevos duros
- 2 zanahorias
- 1 pimiento rojo
- 200 g de espinaca fresca
- 100 g de queso rallado
- 3 dientes de ajo
- Sal y pimienta a gusto
- Hilo de cocina
- Opcional: perejil fresco, aceitunas o panceta.
Preparación paso a paso
1. Preparar el matambre
Extendé el matambre sobre una superficie plana con la parte grasa hacia abajo. Si es necesario, recortá los bordes para que quede lo más parejo posible. Con un cuchillo, hacé pequeños cortes superficiales en la carne para que absorba mejor los sabores.
2. Condimentar la carne
Frotá los dientes de ajo picados sobre toda la superficie del matambre. Luego agregá sal y pimienta a gusto. Si querés, también podés sumar perejil picado para darle más aroma.
3. Preparar el relleno
Herví las espinacas durante unos 2 minutos, escurrilas bien y reservalas. Pelá las zanahorias y cortalas en tiras finas. Hacé lo mismo con el pimiento rojo. Cortá los huevos duros en cuartos.
4. Rellenar el matambre
Distribuí las espinacas sobre la carne de manera uniforme. Luego agregá las tiras de zanahoria y pimiento, los huevos duros y espolvoreá el queso rallado. Si querés, también podés sumar aceitunas o panceta.
5. Arrollar el matambre
Enrollá el matambre desde uno de los extremos largos, procurando que el relleno quede bien compacto. Una vez armado el rollo, atalo con hilo de cocina en varios puntos para que no se desarme durante la cocción.
6. Cocinar en el horno
Precalentá el horno a 180 °C. Colocá el matambre arrollado en una bandeja, cubrilo con papel aluminio y cocinalo durante aproximadamente 1 hora y 30 minutos. A mitad de la cocción retirà el papel para que se dore.
7. Dejar reposar y servir
Cuando esté listo, retiralo del horno y dejalo reposar unos 10 minutos antes de cortarlo. Luego cortalo en rodajas y servilo caliente o frío, acompañado de ensalada o puré.
Consejos para que el matambre arrollado quede perfecto
- Marinar antes de cocinar: podés dejar el matambre unas horas en vino blanco con ajo y hierbas para intensificar el sabor.
- Variar el relleno: también queda muy rico con queso provolone, cebolla caramelizada o champiñones.
- Prepararlo con anticipación: es ideal para hacer con tiempo, ya que se conserva muy bien en la heladera durante varios días.
- Este clásico argentino es perfecto para compartir en familia y siempre sorprende por su sabor y presentación.