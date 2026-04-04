Receta de torta matera: simple, casera y perfecta para compartir

La torta matera es un clásico de la cocina argentina, ideal para acompañar unos ricos mates en cualquier momento del día. Con ingredientes simples y una preparación rápida, esta torta esponjosa, aromatizada con ralladura de limón o naranja, se gana el corazón de todos.

A continuación, te mostramos cómo hacer torta matera casera paso a paso.

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Ingredientes

2 huevos

1 taza de azúcar

½ taza de aceite (puede ser de girasol o maíz)

1 taza de leche

Ralladura de 1 limón o 1 naranja

2 tazas de harina leudante (o harina común + 2 cucharaditas de polvo para hornear)

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Azúcar para espolvorear por encima

Preparación paso a paso

1. Batir los huevos con el azúcar

En un bol grande, batí los huevos junto con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa y de color claro. Este paso es clave para que la torta quede más aireada y esponjosa.

2. Incorporar los ingredientes líquidos

Agregá el aceite, la leche, la esencia de vainilla (si decidís usarla) y la ralladura de limón o naranja. Mezclá bien hasta integrar todos los ingredientes.

3. Agregar la harina

Sumá la harina leudante tamizada de a poco, mezclando suavemente con una espátula o batidor de mano hasta lograr una preparación homogénea y sin grumos.

4. Llevar al horno

Verté la mezcla en un molde previamente enmantecado y enharinado de unos 22 a 24 centímetros de diámetro. Espolvoreá un poco de azúcar por encima para que se forme una costra crocante.

Llevá al horno precalentado a 180 °C durante 35 a 40 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga seco.

5. Dejar enfriar y servir

Una vez lista, dejá enfriar la torta antes de desmoldarla. Luego cortala en porciones y disfrutala con unos buenos mates.

Consejos para que la torta matera quede perfecta

Podés reemplazar el aceite por manteca derretida para lograr un sabor más tradicional.

Si te gusta experimentar, agregá semillas de anís o una cucharada de coco rallado para darle un toque diferente.

También queda deliciosa si incorporás pasas de uva o trocitos de nuez a la preparación.

Esta torta matera casera es una de esas recetas simples que siempre salen bien y que se convierten en la compañía ideal para una tarde de mate en familia o con amigos.