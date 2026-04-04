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Receta de torta matera: simple, casera y perfecta para compartir

Una receta simple, esponjosa y deliciosa, ideal para acompañar unos buenos mates en cualquier momento del día.
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Vida saludable
sábado, 4 de abril de 2026 · 10:22

La torta matera es un clásico de la cocina argentina, ideal para acompañar unos ricos mates en cualquier momento del día. Con ingredientes simples y una preparación rápida, esta torta esponjosa, aromatizada con ralladura de limón o naranja, se gana el corazón de todos.

A continuación, te mostramos cómo hacer torta matera casera paso a paso.

Ingredientes

  • 2 huevos
  • 1 taza de azúcar
  • ½ taza de aceite (puede ser de girasol o maíz)
  • 1 taza de leche
  • Ralladura de 1 limón o 1 naranja
  • 2 tazas de harina leudante (o harina común + 2 cucharaditas de polvo para hornear)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  • Azúcar para espolvorear por encima

Preparación paso a paso

1. Batir los huevos con el azúcar
En un bol grande, batí los huevos junto con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa y de color claro. Este paso es clave para que la torta quede más aireada y esponjosa.

2. Incorporar los ingredientes líquidos
Agregá el aceite, la leche, la esencia de vainilla (si decidís usarla) y la ralladura de limón o naranja. Mezclá bien hasta integrar todos los ingredientes.

3. Agregar la harina
Sumá la harina leudante tamizada de a poco, mezclando suavemente con una espátula o batidor de mano hasta lograr una preparación homogénea y sin grumos.

4. Llevar al horno
Verté la mezcla en un molde previamente enmantecado y enharinado de unos 22 a 24 centímetros de diámetro. Espolvoreá un poco de azúcar por encima para que se forme una costra crocante.

Llevá al horno precalentado a 180 °C durante 35 a 40 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga seco.

5. Dejar enfriar y servir
Una vez lista, dejá enfriar la torta antes de desmoldarla. Luego cortala en porciones y disfrutala con unos buenos mates.

Consejos para que la torta matera quede perfecta

  • Podés reemplazar el aceite por manteca derretida para lograr un sabor más tradicional.
  • Si te gusta experimentar, agregá semillas de anís o una cucharada de coco rallado para darle un toque diferente.
  • También queda deliciosa si incorporás pasas de uva o trocitos de nuez a la preparación.

Esta torta matera casera es una de esas recetas simples que siempre salen bien y que se convierten en la compañía ideal para una tarde de mate en familia o con amigos.

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