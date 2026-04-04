Tarot del colibrí: después de la lluvia, por fin sale el sol

Carta 1) Rey de bastos invertido: liderazgo deficiente. Autoritarismo. Arrogancia. Falta de compromiso. Impulsividad.

Carta 2) Diez de espadas: sufrimiento. Fin de un ciclo doloroso. Traición. Nuevos inicios

Carta 3) Dos de copas: unión. Amor sincero. Empatía. Encuentro. Reciprocidad. Amor como elección.

Mensaje final

Las cosas no han ido bien. Quizás la persona ha pasado por una etapa muy dolorosa. Puede ser que haya sido víctima de comportamientos muy injustos, como por ejemplo traiciones, difamaciones, maltratos, etc por parte de alguien que ha tenido mucho poder sobre ella y tal vez sobre otras personas también, un rey de bastos, pero invertido, lo que indica que esa persona ha ejercido un liderazgo negativo, alguien arrogante, autoritario, mezquino, impulsivo, con un carácter irascible que ha provocado mucho sufrimiento. La buena noticia es que ese ciclo negativo termina, llega a su final y aunque la persona está aún muy herida y por el suelo, dice el tarot que se debe poner de pie porque empieza una nueva etapa en su vida, una etapa caracterizada por la unión, el amor sincero, la verdad. Después de la lluvia por fin sale el sol con todo su brillo y calidez.

