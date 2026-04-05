Horóscopo del domingo 5 de abril de 2026: calma, reflexión y renovación

VIDA SALUDABLE

Por Redacción El Diario de Carlos Paz 5/4/2026 · 09:10 hs

El domingo invita a bajar el ritmo y dedicar tiempo a ordenar pensamientos y emociones. Es una jornada ideal para descansar, compartir con seres queridos y prepararte con serenidad para la nueva semana.

ARIES

Necesitás tranquilidad más que acción.

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TAURO

Disfrutá de los momentos simples del día.

GÉMINIS

Conversaciones sinceras que aclaran sentimientos.

CÁNCER

Buscá espacios de contención y descanso.

LEO

Equilibrio entre vida social y relax.

VIRGO

Tiempo para ordenar ideas y proyectos.

LIBRA

Armonía en vínculos cercanos.

ESCORPIO

Introspección que trae claridad emocional.

SAGITARIO

Desconectar te ayudará a renovar energías.

CAPRICORNIO

Soltá el control por un momento.

ACUARIO

Reflexión sobre metas personales.

PISCIS

Sensibilidad elevada y conexión interior.