Horóscopo del domingo 5 de abril de 2026: calma, reflexión y renovación
El domingo invita a bajar el ritmo y dedicar tiempo a ordenar pensamientos y emociones. Es una jornada ideal para descansar, compartir con seres queridos y prepararte con serenidad para la nueva semana.
ARIES
Necesitás tranquilidad más que acción.
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TAURO
Disfrutá de los momentos simples del día.
GÉMINIS
Conversaciones sinceras que aclaran sentimientos.
CÁNCER
Buscá espacios de contención y descanso.
LEO
Equilibrio entre vida social y relax.
VIRGO
Tiempo para ordenar ideas y proyectos.
LIBRA
Armonía en vínculos cercanos.
ESCORPIO
Introspección que trae claridad emocional.
SAGITARIO
Desconectar te ayudará a renovar energías.
CAPRICORNIO
Soltá el control por un momento.
ACUARIO
Reflexión sobre metas personales.
PISCIS
Sensibilidad elevada y conexión interior.