Paso a paso para preparar bombas de papa con jamón y queso

Si buscás una receta sencilla, rendidora y llena de sabor, las bombas de papa rellenas de jamón y queso son una opción irresistible. Esta preparación combina la suavidad y cremosidad del puré de papa con un relleno fundente que aporta el sabor intenso del jamón y el queso. El resultado es un bocado dorado y crocante por fuera, pero suave y delicioso por dentro, ideal para compartir en familia, servir como entrada o incluso como plato principal acompañado de una ensalada.

Para prepararlas, el primer paso es cocinar las papas en abundante agua con sal hasta que estén bien tiernas. Una vez listas, se pelan y se pisan hasta obtener un puré suave y sin grumos. A ese puré se le agregan sal, pimienta y un poco de manteca, lo que aporta mayor cremosidad y sabor. También se puede incorporar un poco de queso rallado o nuez moscada para intensificar el gusto.

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Cuando el puré esté listo y haya tomado algo de temperatura ambiente para poder manipularlo, se toman porciones de papa y se forman pequeñas bolitas con las manos. Luego se hace un hueco en el centro de cada una y se coloca un relleno de jamón y queso en cubitos o tiras, procurando que el queso sea uno que funda bien.

Después se cierra la papa envolviendo el relleno hasta formar una croqueta redonda o ligeramente ovalada, asegurándose de sellar bien los bordes para que el queso no se escape durante la cocción. Para lograr una textura aún más crocante, se pueden pasar por huevo batido y pan rallado antes de freírlas.

Finalmente, las bombas de papa se fríen en abundante aceite caliente hasta que queden bien doradas y crujientes por fuera. Se retiran sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite y se sirven calientes, cuando el queso del interior está bien fundido.

Son perfectas para una picada, una comida informal o para sorprender con un plato simple pero delicioso que siempre conquista a grandes y chicos.