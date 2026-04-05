Tarot del colibrí: se acercan momentos de plenitud y felicidad

VIDA SALUDABLE

Por Redacción El Diario de Carlos Paz 5/4/2026 · 00:00 hs

Carta 1) Seis de pentáculos: caridad. Limosna. Equidad. Equilibrio.

Carta 2) La emperatriz: madre tierra. Nutrición. Calidez. Amorosidad. Equilibrio emocional. Abundancia. Sabiduría.

Carta 3) Cuatro de bastos: estabilidad. Seguridad. Hogar. Familia. Amistades. Alegría. Festejos. Amor. Afectos

Mensaje final

El tarot habla de alguien que se encuentra en su plenitud. Es una persona muy segura de sí misma, con un gran equilibrio emocional, capaz de escuchar, nutrir, contener y ayudar a otros con una energía amorosa y maternal. Con la emperatriz como carta central no hay mucho que decir. La persona irradia luz y calidez y si no lo tiene aún, pronto tendrá un hogar estable, lleno de afecto y alegría. Felicitaciones. Llegar al lugar de la emperatriz ha requerido mucho trabajo en sí misma para poder elevarse espiritualmente y ser al presente una persona hermosa que lleva su luz por donde vaya, ayudando a otros a encontrar la suya con su ejemplo.

