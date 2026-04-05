Torta invertida de banana: un postre dulce y jugoso

La torta invertida de banana es una delicia que combina la dulzura y textura sedosa de las bananas caramelizadas con una base suave y esponjosa. Este postre clásico es perfecto para cualquier ocasión, desde un brunch familiar hasta un postre especial en una cena.

Ingredientes

Para el caramelo:

1/2 taza de azúcar

2 cucharadas de agua

30 g de manteca

Para la torta:

3-4 bananas maduras (dependiendo del tamaño)

1 3/4 tazas de harina común

1/4 cucharadita de sal

2 cucharaditas de polvo de hornear

1/2 taza de manteca a temperatura ambiente

1 taza de azúcar

2 huevos grandes

1 cucharadita de extracto de vainilla

1/2 taza de leche

Instrucciones

1. Preparación del caramelo:

En un molde apto para horno, mezcla el azúcar y el agua. Lleva a fuego medio hasta que el azúcar se disuelva completamente y comience a tomar un color dorado oscuro.

Agrega la manteca al caramelo y mezcla bien hasta que esté completamente integrada. Extiende el caramelo de manera uniforme por todo el fondo del molde.

2. Preparación de las bananas:

Pela y corta las bananas en rodajas longitudinales o transversales, según prefieras.

Coloca las rodajas de banana sobre el caramelo en el molde, cubriendo toda la superficie.

3. Preparación de la torta:

Precalienta el horno a 180°C (350°F).

En un bol, cierne juntos la harina, el polvo de hornear y la sal.

En otro bol, bate la manteca con el azúcar hasta que la mezcla esté suave y esponjosa.

Añade los huevos uno a uno, asegurándote de integrar bien cada uno antes de añadir el siguiente.

Incorpora el extracto de vainilla.

Agrega la mezcla de harina alternando con la leche, comenzando y terminando con la harina. Mezcla hasta que todo esté bien combinado, pero sin sobrebatir.

4. Armado y horneado:

Vierte la mezcla de la torta sobre las bananas en el molde, distribuyendo de manera uniforme.

Hornea por unos 45-50 minutos o hasta que al insertar un palillo en el centro, este salga limpio.

Deja enfriar la torta en el molde por unos 10 minutos antes de invertirla en un plato.

5. Servir:

Invierte la torta en un plato de servir. Las bananas caramelizadas estarán ahora en la parte superior, luciendo un aspecto dorado y apetitoso.

Servir tibia o a temperatura ambiente.

Consejos para una Torta Perfecta

Caramelo: Vigila el caramelo de cerca, ya que puede pasar de perfecto a quemado en cuestión de segundos.

Madurez de las bananas: Utiliza bananas muy maduras para un mejor sabor y dulzura.

Variaciones: Considera agregar especias como canela o nuez moscada a la masa para un toque especiado.