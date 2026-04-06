Cómo hacer milanesas de berenjena crujientes y sabrosas en casa

Las milanesas de berenjena son una alternativa deliciosa, liviana y muy nutritiva para quienes buscan incorporar más opciones vegetarianas a su alimentación. Este plato, cada vez más popular en la cocina casera, se destaca por su exterior crocante y su interior suave, además de ser muy versátil a la hora de servirlo.

Pueden disfrutarse como plato principal acompañadas de una ensalada fresca, con puré o incluso dentro de un sándwich. Con ingredientes simples y un procedimiento fácil, es posible preparar en casa unas milanesas de berenjena irresistibles y llenas de sabor.

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Ingredientes

2 berenjenas grandes

2 huevos

1 taza de pan rallado

1 taza de harina

1/2 taza de queso parmesano rallado (opcional)

1 diente de ajo picado (opcional)

Sal y pimienta a gusto

Aceite para freír

Preparación

Preparar las berenjenas

Primero hay que lavar bien las berenjenas y cortarlas en rodajas de aproximadamente un centímetro de grosor. Luego, colocarlas en un colador o sobre una fuente y espolvorear sal por ambos lados. Este paso es importante para que liberen el exceso de líquido y reduzcan su posible sabor amargo.

Dejar reposar durante unos 30 minutos. Pasado ese tiempo, enjuagar las rodajas con agua fría para retirar la sal y secarlas bien con papel absorbente.

Preparar el rebozado

Para el empanado se necesitan tres recipientes. En el primero colocar la harina y condimentarla con sal y pimienta. En el segundo, batir los huevos junto con una pizca de sal y el ajo picado si se desea sumar más sabor.

En el tercer recipiente mezclar el pan rallado con el queso parmesano rallado, que aporta un toque extra de aroma y crocancia, aunque es opcional.

Rebozar las rodajas

Tomar cada rodaja de berenjena y pasarla primero por la harina, cubriéndola completamente. Luego sumergirla en el huevo batido, dejando que escurra el exceso. Por último, cubrirla con la mezcla de pan rallado y queso, presionando suavemente para que el empanado se adhiera bien.

Freír hasta dorar

Calentar abundante aceite en una sartén grande a fuego medio-alto. Cuando esté bien caliente, colocar las rodajas de berenjena y freírlas en tandas durante aproximadamente 2 o 3 minutos por lado, hasta que estén doradas y crujientes.

Una vez listas, retirarlas y colocarlas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.

Consejos para mejorar la receta

Versión al horno: si se busca una opción más liviana, las milanesas pueden cocinarse al horno. Colocarlas en una bandeja con papel para horno, rociarlas con un poco de aceite y hornearlas a 200 °C durante 20 a 25 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción.

Con salsa y queso: también pueden servirse al estilo napolitano, agregando salsa de tomate y queso por encima y llevándolas unos minutos al horno hasta que el queso se derrita.

Para un sándwich: otra opción muy popular es utilizarlas en un sándwich vegetariano con lechuga, tomate y mayonesa o alguna salsa a gusto.