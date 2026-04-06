Guiso de fideos con carne: el plato casero ideal para los días frescos

En el corazón de la cocina casera hay platos que atraviesan generaciones y evocan recuerdos de mesa compartida. Uno de ellos es el clásico guiso de fideos con carne, una preparación simple, sabrosa y muy rendidora que se convirtió en un infaltable de los días frescos. Su secreto está en la combinación de ingredientes básicos, el tiempo de cocción a fuego lento y ese aroma irresistible que invade la cocina mientras el guiso se va formando.

Ideal para disfrutar en familia, este plato reúne la intensidad de la carne bien sellada, el dulzor natural de las verduras y la textura de los fideos que absorben todo el sabor del caldo. A continuación, una receta fácil y deliciosa para preparar un guiso reconfortante que nunca falla.

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Ingredientes

500 gramos de carne de vaca (puede ser carne para guisar o falda), cortada en cubos

250 gramos de fideos (de sopa, moñitos o tipo coditos)

1 cebolla grande, picada finamente

2 zanahorias, peladas y cortadas en rodajas

1 pimiento rojo, cortado en cubos

2 dientes de ajo, picados

1 hoja de laurel

1 litro de caldo de carne o agua

2 cucharadas de aceite vegetal

Sal y pimienta a gusto

Perejil fresco picado para decorar (opcional)

Preparación

Sellar la carne

En una olla grande, calentar un chorrito de aceite a fuego medio-alto. Incorporar los cubos de carne y condimentar con sal y pimienta. Cocinar durante unos 5 a 7 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que la carne esté bien dorada por todos sus lados. Este paso es clave para concentrar el sabor del guiso. Una vez lista, retirar la carne de la olla y reservar.

Sofreír las verduras

En la misma olla, agregar un poco más de aceite si fuera necesario. Incorporar la cebolla picada, el ajo, el pimiento rojo y las zanahorias. Cocinar a fuego medio durante varios minutos, revolviendo con frecuencia, hasta que las verduras estén blandas y comiencen a liberar su aroma. Este sofrito será la base del sabor del guiso.

Cocinar a fuego lento

Volver a colocar la carne en la olla junto con las verduras. Agregar el caldo de carne o el agua, sumar la hoja de laurel y ajustar la sal y la pimienta. Mezclar bien y llevar la preparación a ebullición. Cuando comience a hervir, bajar el fuego a medio-bajo y cocinar lentamente durante unos 40 a 45 minutos, hasta que la carne esté tierna y el caldo haya tomado un sabor intenso.

Incorporar los fideos

Cuando la carne esté bien cocida, agregar los fideos directamente al guiso. Cocinar entre 10 y 12 minutos, o el tiempo indicado en el paquete, hasta que estén al dente. Durante este proceso es importante revolver ocasionalmente para evitar que los fideos se peguen al fondo de la olla y para que absorban bien el sabor del caldo.

Antes de servir, retirar la hoja de laurel y, si se desea, espolvorear perejil fresco picado por encima. El resultado es un guiso espeso, aromático y muy reconfortante, perfecto para acompañar con un buen pan y disfrutar en una mesa familiar.