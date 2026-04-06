Horóscopo chino: estos son los signos más astutos

En el horóscopo chino, hay 12 animales diferentes y cada uno se destaca por distintos aspectos. A diferencia del zodiaco occidental, el horóscopo chino determina cada signo de acuerdo con el año de nacimiento, y no por el mes en el que nacieron las personas. Es decir, que, de acuerdo con la astrología oriental, algunos signos son los más fogosos, los más tóxicos, lo más inteligentes o los más peligrosos.

Es por esto, que basado en las distintas características de cada signo del zodíaco, el horóscopo chino te brindará las herramientas necesarias para que puedas resolver tropiezos y a tomar decisiones. Y particularmente en asuntos del corazón, esta información resulta sumamente valiosa si no quieres salir lastimado. Descubre, a continuación, cuáles son los 3 signos más más astutos de todos, según indica la astrología oriental.

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Serpiente

El primer signo del zodíaco más astuto del horóscopo chino, de acuerdo con la astrología oriental, es la serpiente, uno de los signos más inteligentes, que además suele ser tranquilo y misterioso. Son hábiles para ubicarse en el lugar indicado, pero, además, son aquellos que solamente intervienen en los momentos oportunos.

Gallo

El segundo signo del zodíaco más astuto del horóscopo chino, de acuerdo con la astrología oriental, es el Gallo, que está preparado para encontrar oportunidades en aquellos sitios en los que nadie apuesta nada.

Cerdo

El tercer signo del zodíaco más astuto del horóscopo chino, de acuerdo con la astrología oriental es el Cerdo. Ellos tienen grandes oportunidades de progreso gracias a su inteligencia. Saben manejar sus emociones y nunca se manejan por impulsos, lo que hace que lleguen a ocupar cargos merced a su buen equilibrio.