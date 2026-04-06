Los 4 signos que arrancan abril con cambios inesperados

El inicio de abril llega con una fuerte carga de cambios para varios signos del zodíaco, impulsados por movimientos energéticos que favorecen decisiones, cierres de etapas y nuevas oportunidades.

Según las interpretaciones astrológicas, hay cuatro signos que sentirán con mayor intensidad este cambio de ciclo, con situaciones que pueden modificar el rumbo en distintos aspectos de su vida.

Uno de ellos es Aries, que atraviesa un momento de impulso y acción. Podrían aparecer decisiones importantes vinculadas al trabajo o proyectos personales que venían postergándose.

Otro de los signos marcados es Géminis, que podría enfrentar cambios en el plano emocional o en vínculos cercanos, obligándolo a replantear ciertas dinámicas.

También se destaca Virgo, con movimientos inesperados en el ámbito laboral o económico, que pueden traer tanto desafíos como oportunidades de crecimiento.

Por último, Escorpio aparece como uno de los signos con transformaciones profundas, especialmente en temas personales o familiares que venían en pausa.

Estos cambios, aunque inesperados, se presentan como una oportunidad para reordenar prioridades y avanzar hacia nuevas etapas.