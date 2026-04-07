Patitas de pollo caseras: la receta fácil para que queden crujientes y sabrosas

Las patitas de pollo fritas son uno de esos platos caseros que nunca pasan de moda. Crocantes por fuera, suaves y jugosas por dentro, tienen un sabor que recuerda a la cocina familiar y supera con creces a muchas versiones industriales. Son una excelente opción para un almuerzo rápido, una cena informal, una picada o incluso para incluir en el menú de los más chicos, que suelen adorarlas.

Además de ser deliciosas, hacer patitas de pollo caseras tiene una gran ventaja: podés controlar los ingredientes, agregar los condimentos que más te gusten y prepararlas con anticipación para tener siempre algo rico listo para cocinar. A continuación, te contamos paso a paso cómo hacer patitas de pollo caseras, con una receta simple, económica y rendidora.

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Ingredientes

(Rinde entre 15 y 20 unidades)

500 g de pechuga de pollo sin piel

1 diente de ajo

1 huevo

2 cucharadas de pan rallado

2 cucharadas de queso rallado

Sal y pimienta a gusto

Condimentos opcionales: pimentón dulce, orégano, mostaza o cualquier especia que te guste

Para el rebozado:

Harina (cantidad necesaria)

2 huevos batidos

Pan rallado (cantidad necesaria)

Para freír:

Aceite vegetal (cantidad necesaria)

Cómo hacer patitas de pollo caseras paso a paso

1. Procesar el pollo

Cortar la pechuga de pollo en trozos pequeños y colocarlos en una procesadora o licuadora junto con el diente de ajo. Procesar hasta obtener una pasta homogénea.

Si no contás con procesadora, podés picar el pollo muy finamente con un cuchillo bien afilado hasta lograr una textura similar a la carne molida.

2. Preparar la mezcla

Colocar la pasta de pollo en un bowl y agregar el huevo, el pan rallado, el queso rallado, la sal, la pimienta y los condimentos elegidos.

Mezclar bien con una cuchara o con las manos limpias hasta integrar todos los ingredientes. La preparación debe quedar firme y fácil de moldear. Si la mezcla resulta demasiado blanda, podés agregar un poco más de pan rallado para darle mayor consistencia.

3. Formar las patitas

Con las manos ligeramente húmedas, tomar pequeñas porciones de la mezcla y darles forma de patitas, medallones o pequeñas croquetas ovaladas.

Si querés hacerlas más divertidas para los chicos, también podés usar moldes de galletitas con formas de animales o figuras.

4. Rebozar

Pasar cada patita primero por harina, luego por el huevo batido y finalmente por pan rallado. Presionar suavemente para que el rebozado se adhiera bien y quede una capa uniforme que dará ese exterior crocante al cocinarse.

5. Freír

Calentar abundante aceite en una sartén profunda o en una freidora. Cuando esté bien caliente, freír las patitas durante aproximadamente 3 a 4 minutos por lado, o hasta que estén doradas y crujientes.

Retirarlas y colocarlas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.

6. Servir

Servir las patitas bien calientes. Son ideales para acompañar con papas fritas, puré de papas o una ensalada fresca. También quedan deliciosas con aderezos como kétchup, mayonesa, mostaza o salsa barbacoa.

Consejos para que queden perfectas

Versión más saludable: si preferís evitar la fritura, podés cocinarlas en el horno a 200 °C durante unos 20 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción, o prepararlas en freidora de aire.

Para tener siempre listas: las patitas se pueden congelar antes de freírlas. Colocalas primero en una bandeja separadas entre sí, llevá al freezer y, una vez congeladas, guardalas en bolsas. Se conservan hasta 3 meses.

Más sabor: podés sumar a la mezcla cebolla rallada, perejil picado, un toque de mostaza o incluso un poco de queso crema para darles mayor jugosidad.

Prepararlas en casa es simple y el resultado vale la pena: patitas de pollo crocantes, sabrosas y hechas con ingredientes frescos. Perfectas para compartir en familia o resolver una comida rica en pocos minutos.