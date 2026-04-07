Tarot del colibrí: es hora de luchar por los sueños

Carta 1) Dos de bastos: decisión. Planificar. Proyectar para alcanzar un horizonte aún lejano. Animarse.

Carta 2) El mundo: cierre de un ciclo y apertura de una nueva etapa. Expansión. Éxitos. Logros.

Carta 3) Tres de copas: celebrar. Festejar. Alegría. Afectos sinceros. Emociones.

Mensaje final

La persona está finalizando un ciclo de su vida para comenzar uno nuevo, y para ello tiene que tomar decisiones importantes que es necesario planificar. Dicen las cartas que es preciso elaborar una estrategia que aporte la seguridad necesaria para animarse a dar ese paso que la sacará de su zona conocida y la llevará por un camino nuevo hacia la meta que desea alcanzar. Se trata de un sueño, un deseo de algo que este alguien ya está contemplando. Una vez tomada la decisión basada en una cuidadosa observación y planificación, se terminará una etapa de vida y la persona encontrará la claridad y la determinación para ir por sus objetivos. Tal vez inicie un proyecto laboral, un viaje, se mude o consolide una relación, etc, pero vienen muchos cambios positivos que expandirán los horizontes de una manera impensada. Dicen las cartas que lo primero es elaborar una estrategia y decidir salir de la zona de confort, el segundo momento, será de cambios y éxitos, pero sólo será posible después de la decisión inicial. Para ello habrá que dejar dudas y miedos atrás. Soltar lo que ya no aporta, e ir con confianza y energía por un nuevo destino. Todo estará más que bien. Llegan logros, alegría y festejos compartidos con seres queridos. El tarot dice que la mayoría de las veces nos autoboicoteamos y nos quedamos atascados en un lugar donde no somos del todo felices, por miedos, inseguridades e incluso comodidad, no obstante, una vez que decidimos cambiar vemos que nos esperaba una vida más plena y feliz. Por eso el consejo es ir para adelante con nuestros sueños y deseos confiando en que todo va a estar bien y por lo tanto, una vida más plena nos espera.

