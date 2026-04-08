Con un solo huevo: la receta simple para hacer galletitas de limón

Con ingredientes básicos y en pocos pasos, es posible preparar unas 50 galletitas de limón caseras, una opción ideal para acompañar el desayuno o la merienda. Esta receta se destaca por su simplicidad y su buen rendimiento, ya que con un solo huevo se pueden obtener numerosas unidades en poco tiempo.

Las galletitas de limón se consolidan como una de las preparaciones más prácticas para resolver una comida dulce del día sin complicaciones. No requiere experiencia en cocina ni utensilios especiales, y utiliza ingredientes que habitualmente se encuentran en cualquier hogar, como huevo, azúcar, aceite y harina leudante. A estos se suman la ralladura y el jugo de limón, que aportan el aroma y el sabor característico que distingue a estas galletitas.

Noticias Relacionadas Canelones de ricota: una receta deliciosa y fácil

Además de ser una alternativa económica, su preparación es rápida y permite obtener una masa suave y fácil de trabajar, ideal para cortar con moldes o simplemente formar pequeñas bolitas con las manos.

Ingredientes para la receta

1 huevo

120 gramos de azúcar

100 mililitros de aceite

400 gramos de harina leudante

Ralladura y jugo de 1 limón (también puede reemplazarse por naranja)

1 chorrito de esencia de vainilla

Paso a paso para preparar las galletitas

La preparación comienza colocando en un recipiente el azúcar junto con la ralladura y el jugo de limón, mezclando bien para que el azúcar absorba el aroma cítrico. Luego se incorpora el huevo, el aceite y la esencia de vainilla, integrando todos los ingredientes hasta lograr una mezcla homogénea.

A continuación se agrega la harina leudante de manera gradual, mezclando hasta obtener una masa suave, que no se pegue en las manos y resulte fácil de manipular.

Una vez lista, se deja reposar durante unos minutos. Luego se estira la masa con un palo de amasar hasta alcanzar un espesor aproximado de medio centímetro. Con moldes para galletitas, o incluso con un vaso, se cortan las piezas y se colocan sobre una placa para horno previamente engrasada o cubierta con papel manteca.

Las galletitas se cocinan en horno moderado durante unos 15 minutos, hasta que la base esté apenas dorada. Es importante no exceder el tiempo de cocción para que mantengan una textura suave y liviana.

Una receta versátil para variar sabores

Uno de los grandes atractivos de esta preparación es su versatilidad. El limón puede reemplazarse por naranja para lograr un sabor diferente, o incluso se pueden sumar ingredientes como cacao, semillas o frutos secos para darles un toque especial.

También pueden utilizarse como base para preparar pequeños alfajores caseros, rellenándolos con dulce de leche o alguna crema dulce.

De esta manera, con pocos ingredientes, bajo costo y una preparación rápida, estas galletitas caseras se convierten en una alternativa perfecta para tener siempre a mano y disfrutar durante varios días junto a una taza de té, café o mate.