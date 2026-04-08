Croquetas de arroz o acelga súper crocantes sin harina

cocina
Croquetas de arroz o acelga súper crocantes sin harinaUna receta fácil y saludable, con pocos ingredientes y una textura crocante sin necesidad de fritura.
Las croquetas suelen asociarse a frituras y harinas refinadas, pero es posible preparar una versión mucho más saludable sin resignar textura ni sabor. Con ingredientes simples y utilizando la air fryer, estos bocaditos quedan dorados por fuera y suaves por dentro.
Esta receta es ideal para quienes buscan opciones livianas, aptas para una alimentación equilibrada y fáciles de incorporar al día a día. Además, funcionan muy bien como almuerzo rápido, cena liviana o como acompañamiento de otros platos.
Al no llevar harina ni grandes cantidades de aceite, también se convierten en una alternativa práctica para aprovechar arroz cocido o verduras como la acelga, sumando proteínas y fibra a la alimentación.
Los beneficios de hacer croquetas sin harina en air fryer
La cocción en air fryer permite lograr una textura crocante sin necesidad de sumergir los alimentos en aceite. De esta manera se reduce de forma significativa el aporte calórico y se obtiene una preparación más liviana.
Además, al reemplazar la harina por ingredientes naturales como huevo, queso o semillas, se obtiene una receta con mejor perfil nutricional, ideal para quienes buscan reducir el consumo de ultraprocesados.
Entre sus principales beneficios se destacan:
- Menor contenido de grasas
- Mejor perfil nutricional
- Preparación rápida y limpia
Cómo hacer croquetas saludables en air fryer
Ingredientes para las croquetas de arroz
- Arroz integral o blanco ya cocido
- 1 huevo
- Queso rallado o en hebras
- Cebolla picada fina
- Sal, pimienta y condimentos a gusto
- Semillas o avena arrollada fina (opcional)
Ingredientes para las croquetas de acelga
- Acelga cocida y bien escurrida
- 1 huevo
- Queso rallado
- Ajo picado
- Sal, pimienta y condimentos a gusto
- Semillas de sésamo o lino (opcional)
Paso a paso para preparar las croquetas en pocos minutos
Colocar el arroz cocido o la acelga previamente cocida y bien escurrida en un bowl amplio. Es importante que no queden restos de agua para evitar una mezcla demasiado blanda.
Agregar el huevo y comenzar a integrar hasta lograr una base homogénea que permita unir los ingredientes sin que se desarmen.
Incorporar el queso rallado o en hebras y mezclar bien para que aporte estructura y ayude a que las croquetas se doren durante la cocción.
Sumar la cebolla picada fina o el ajo, según la versión elegida, junto con sal, pimienta y los condimentos deseados. Mezclar hasta que el sabor quede bien distribuido.
Añadir semillas, avena fina o lino molido de forma opcional. Esto ayuda a lograr una textura más firme y un exterior más crocante sin necesidad de usar harina.
Dejar reposar la mezcla unos minutos para que los ingredientes se integren mejor y sea más fácil dar forma a las croquetas.
Formar croquetas medianas con las manos, presionando suavemente para que queden compactas pero no aplastadas.
Colocarlas en la canasta de la air fryer, separadas entre sí para permitir una correcta circulación del aire.
Cocinar a 180 °C durante los primeros 10 minutos hasta que comiencen a dorarse.
Girar las croquetas con cuidado y continuar la cocción entre 5 y 7 minutos más, hasta lograr un exterior dorado y crocante.
El resultado son croquetas livianas, sabrosas y muy crocantes por fuera, ideales para disfrutar sin culpa y sumar más verduras a la alimentación diaria.