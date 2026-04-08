Tarot del colibrí: es momento de pedir ayuda a las personas en las que se confía

Carta 1) Caballero de copas: cambios. Emociones. Sentimientos. Amor.

Carta 2) Reina de copas invertida: desequilibrio emocional. Inseguridad. Estados de ánimo cambiantes. Heridas no sanadas. Baja autoestima.

Carta 3) Cinco de oros: carencia. Necesidad. Pobreza. Frialdad. Desprotección. Manos que vienen a ayudar.

Mensaje final

Las cartas hablan de una persona que no está pudiendo encontrar el equilibrio y la paz interior necesaria para poder expresar su gran potencial afectivo y creativo. Todas las cualidades positivas de la reina de copas, que son muchas y abundantes, están bloqueadas, su estabilidad y control emocional, su capacidad para amarse y amar a otros con todo su corazón, la seguridad y confianza en sí misma, todas esas características positivas que sí posee esta persona, están del revés y no puede manifestarlas. Tal vez hay viejas heridas no sanadas, resentimiento, baja autoestima...Da la sensación que la persona siente que ya no es la de antes y que no está en su sitio, es más, es como si necesitara que otros la ayuden a expresar sus sentimientos y cuiden de ella, cuando en el pasado era ella la que escuchaba, cuidaba y protegía a los demás. Algo fuerte le ha pasado para llegar a esta situación de carencia absoluta, pobreza y desamparo. Sin embargo, la potencialidad de este alguien es muy buena. Hay que buscar ayuda, profesional si es necesario. Dice el tarot que aunque el panorama parezca oscuro, la ayuda llegará de personas que se acercarán a tender su mano, ayuda que se debe aceptar e incluso pedir, porque estará disponible para que la persona pueda mejorar su situación e iniciar su curación, o encontrar soluciones a los problemas que la agobian y no le permiten tener paz y armonía en su vida. Es momento de abrirse y de solicitar la ayuda y la cooperación de personas en las que se confía.

