Aceitunas: ¿cuáles son los beneficios y propiedades?

Los beneficios de comer aceitunas son realmente amplios, pues van desde la salud del cerebro y del corazón, hasta la belleza de la piel y figura. Sus poderes se le atribuyen al shot de nutrientes que le inyectan al cuerpo, tales como vitaminas, aminoácidos, y minerales, igual que el hierro, magnesio, potasio, sodio y fósforo.

¿Cuánto engorda una aceituna?

Por cada 100 gramos, las aceitunas contienen:

120 kcal

12,5 gr de grasa

0 mg de colesterol

4,8 gr de fibra

54 mg de sodio

1 gr de hidratos de carbono

1,3 gr de proteínas

El ácido oleico es el principal componente graso de las aceitunas, y se trata de un nutriente que ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares (ya que reduce el colesterol ‘malo’ y eleva el ‘bueno’). Destaca también su contenido en fibra, que además es muy digestiva y puede tener un leve efecto laxante.

Hablemos de vitaminas: cabe destacar la presencia de vitamina A y E en las aceitunas, que ayudan a nutrir la piel. Evitan la oxidación de sustancias como las lipoproteínas (transportadoras del colesterol en la sangre) y de otras sustancias vinculadas con el desarrollo de ciertos tipos de cáncer.

En lo que a minerales se refiere, presentan un importante porcentaje de sodio gracias al proceso de salazón a las que se someten (el cual las hace comestibles). Favorece el mantenimiento del equilibrio de los niveles de agua dentro y fuera de las células, está relacionado con la actividad nerviosa y muscular, así como con la presión sanguínea. Eso sí, si padeces de hipertensión, ten cuidado con su consumo. El calcio y el hierro están presentes, pero en una menor medida.

Beneficios de comer aceitunas

Las aceitunas combaten la anemia

Si, sus propiedades entran dentro de la lista de alimentos que combaten la anemia, pues destacan por sus altos niveles de hierro, los cuales recuperan la estabilidad de la hemoglobina en la sangre. Esta mejora de glóbulos rojos hará que también te sientas con más energía.

Las aceitunas equilibran los niveles de colesterol

Es bien conocido que las aceitunas son ricas en grasas, ¡pero no todas son malas! Una buena parte de sus lípidos son insaturados y están conformados por omega-3, omega-6 y otros ácidos grasos que son beneficiosos para el organismo. Su consumo regular (y controlado), disminuye el colesterol, previene enfermedades cardiovasculares e impide el endurecimiento de las arterias.

Las aceitunas fortalecen nuestras defensas

Aunque no lo creas, este fruto es rico en vitaminas A y C que refuerzan el sistema inmune, defienden el organismo de los daños externos y mejoran la función celular. Lo recomendado es comer de 5 a 7 piezas diarias para aprovechar sus cualidades.

Las aceitunas mejoran la digestión

Las aceitunas aportan una gran dosis de fibra, ideal para impulsar la digestión. Así pues, sus nutrientes limpian el colon, desintoxican el aparato digestivo, mejoran el tránsito intestinal y le dicen adiós al estreñimiento.

Las aceitunas ayudan a la pérdida de peso

Al ser una fuente de fibra y agua (el 75% de su pulpa es líquido), son altamente saciantes y, lo mejor, ¡bajas en calorías! Los estudios indican que consumir una porción de aceitunas antes de la comida, ofrece una digestión más lenta y una sensación de saciedad.

Las aceitunas reducen el estrés

Y no solo eso, también controlan la ansiedad y mejoran la memoria. ¿A qué se debe? A los polifenoles y tiamina en su contenido, los cuales disminuyen el estrés oxidativo del cerebro y calman el sistema nervioso.

Las aceitunas mejoran tu piel

Incluir aceitunas en la dieta es la clave para suavizar la piel, prevenir la aparición de arrugas y potenciar la luminosidad. El combo de antioxidantes y vitaminas E y D de este fruto, estimula la regeneración de las células dérmicas y protege contra los rayos del sol.

Cuatro datos que no sabías de las aceitunas:

-Las aceitunas tienen origen en Grecia y son consideradas como uno de los mejores alimentos de la dieta mediterránea.

-Las aceitunas verdes y negras son casi lo mismo, solo que las oscuras indican que han madurado por completo (y contienen más calorías).

-Las aceitunas con las que se produce el aceite se recolectan de noviembre a enero. Las que consumimos en frasco se recogen antes. Por cierto, ¿ya conoces los beneficios del aceite de oliva?

-100 g de aceitunas verdes equivalen a 110 calorías.