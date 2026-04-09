Cómo hacer lomo al champiñón: una receta fácil y cremosa para lucirte

El lomo al champiñón es un clásico irresistible que combina la jugosidad de la carne con una salsa suave y llena de sabor. Ideal para una comida especial o para sorprender en casa, esta receta es más simple de lo que parece y garantiza un resultado delicioso.

Ingredientes

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1 kg de lomo

200 g de champiñones frescos

200 ml de crema de leche

1 cebolla mediana

2 dientes de ajo

50 ml de vino blanco

2 cucharadas de manteca

Sal y pimienta a gusto

Perejil fresco (opcional)

Preparación

Primero, limpiar el lomo y cortarlo en medallones de unos 2 a 3 centímetros de grosor. Salpimentar de ambos lados. En una sartén grande, derretir la manteca y sellar la carne a fuego medio-alto durante unos minutos por lado, hasta que esté dorada por fuera. Retirar y reservar.

En la misma sartén, rehogar la cebolla y el ajo picados hasta que estén transparentes. Luego, incorporar los champiñones cortados en láminas y cocinar hasta que estén tiernos.

Sumar el vino blanco, dejar reducir unos minutos y, a continuación, agregar la crema de leche. Cocinar a fuego bajo hasta que la salsa espese ligeramente. Ajustar la sal y la pimienta.

Volver a incorporar los medallones a la sartén y cocinar unos minutos más para que se integren los sabores. Servir caliente, con perejil picado por encima si se desea.

Tips para mejorar la receta

Para un sabor más intenso, se pueden combinar distintos tipos de champiñones. También es importante elegir un buen vino blanco seco, ya que influye en el resultado final. Si se busca una versión más liviana, la crema puede reemplazarse por leche evaporada o caldo.

Este plato queda perfecto con papas al horno, puré o una ensalada fresca, logrando una combinación equilibrada y muy sabrosa.