Lazo de amor: luz, riego y consejos para que prospere

La planta lazo de amor, conocida también como cinta o corazón de María, es una de las especies más elegidas para interiores por su belleza, resistencia y fácil mantenimiento. Sus hojas alargadas, generalmente verdes con franjas blancas, la convierten en una opción ideal para decorar distintos ambientes del hogar, además de aportar frescura y un toque natural.

Para que esta planta se mantenga saludable y con buen crecimiento, es fundamental ubicarla en un lugar con luz indirecta. Tolera muy bien la semisombra, pero no el sol directo, ya que sus hojas pueden quemarse y perder color. Un espacio cerca de una ventana con cortina o luz filtrada es perfecto.

El riego es otro punto clave. La tierra debe mantenerse ligeramente húmeda, pero nunca encharcada. Durante los meses más cálidos, lo ideal es regarla cada 7 a 10 días, mientras que en épocas frías se puede espaciar cada 10 a 14 días. Un buen consejo es comprobar que la capa superior del sustrato esté seca antes de volver a regar, para evitar el exceso de agua que puede dañar las raíces.

En cuanto al ambiente, la planta lazo de amor prefiere temperaturas estables y moderadas. No tolera bien los cambios bruscos, las corrientes de aire frío ni las heladas, por lo que conviene mantenerla en interiores protegidos.

Para potenciar su crecimiento y mantener su color vibrante, se recomienda fertilizarla cada dos o tres semanas durante la primavera y el verano con un abono líquido para plantas de interior. Esto ayudará a que produzca nuevas hojas y brotes, manteniéndose frondosa y saludable.

Con estos cuidados básicos, la planta lazo de amor puede durar muchos años en perfectas condiciones, siendo una excelente opción tanto para principiantes como para amantes de las plantas.