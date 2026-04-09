jardineria y hogar

Lazo de amor: luz, riego y consejos para que prospere

Una planta resistente y decorativa que, con luz indirecta y riego moderado, puede mantenerse sana y frondosa durante años.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Vida saludable
jueves, 9 de abril de 2026 · 20:41

La planta lazo de amor, conocida también como cinta o corazón de María, es una de las especies más elegidas para interiores por su belleza, resistencia y fácil mantenimiento. Sus hojas alargadas, generalmente verdes con franjas blancas, la convierten en una opción ideal para decorar distintos ambientes del hogar, además de aportar frescura y un toque natural.

Para que esta planta se mantenga saludable y con buen crecimiento, es fundamental ubicarla en un lugar con luz indirecta. Tolera muy bien la semisombra, pero no el sol directo, ya que sus hojas pueden quemarse y perder color. Un espacio cerca de una ventana con cortina o luz filtrada es perfecto.

El riego es otro punto clave. La tierra debe mantenerse ligeramente húmeda, pero nunca encharcada. Durante los meses más cálidos, lo ideal es regarla cada 7 a 10 días, mientras que en épocas frías se puede espaciar cada 10 a 14 días. Un buen consejo es comprobar que la capa superior del sustrato esté seca antes de volver a regar, para evitar el exceso de agua que puede dañar las raíces.

En cuanto al ambiente, la planta lazo de amor prefiere temperaturas estables y moderadas. No tolera bien los cambios bruscos, las corrientes de aire frío ni las heladas, por lo que conviene mantenerla en interiores protegidos.

Para potenciar su crecimiento y mantener su color vibrante, se recomienda fertilizarla cada dos o tres semanas durante la primavera y el verano con un abono líquido para plantas de interior. Esto ayudará a que produzca nuevas hojas y brotes, manteniéndose frondosa y saludable.

Con estos cuidados básicos, la planta lazo de amor puede durar muchos años en perfectas condiciones, siendo una excelente opción tanto para principiantes como para amantes de las plantas.

Más de
lazo de amor Jardinería Hogar

Comentarios