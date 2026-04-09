Tarot del colibrí: por fin, termina una etapa negativa

Carta 1) Siete de espadas: hurto. Mentiras. Traiciones.

Carta 2) El mundo: cierre de ciclo y nuevo comienzo. Expansión. Movimientos. Nuevas oportunidades. Viajes. Logros.

Carta 3) El ermitaño: aislamiento. Soledad. Introspección. Reflexión. Búsqueda de respuestas.Dualidad

Mensaje final:

Termina una etapa negativa para la persona, donde según dicen las cartas, hubo mentiras, muchas traiciones e incluso puede haber existido algún tipo de estafa. La persona ha reflexionado, meditado y sacado conclusiones sobre situaciones de su pasado que influyen en su presente y de alguna forma condicionan su futuro. El proceso introspectivo ha traído claridad y respuestas. Ahora se ha caído la venda de sus ojos y la persona está en condiciones de tomar buenas decisiones y dejar ese pasado tortuoso atrás para iniciar un nuevo ciclo de vida. El horizonte y la persona se expanden, se toman decisiones muy positivas que traen grandes cambios. Nuevas personas y nuevas oportunidades se aproximan. Logros y éxitos vienen en camino. A disfrutar de este momento de plenitud en el cual la persona sentirá que tiene el mundo en sus manos.

