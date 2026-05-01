Mayonesa de ave: sabrosa y rendidora

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Mayonesa de ave: sabrosa y rendidoraReceta clásica y fresca que combina pollo, vegetales y mayonesa en una preparación simple y sabrosa.
La mayonesa de ave es una de esas recetas tradicionales que nunca fallan. Presente en las fiestas, cumpleaños o simplemente como una comida fresca y sabrosa, este plato combina pollo desmenuzado con vegetales y una cremosa mayonesa casera o comprada. En esta guía te enseñamos paso a paso cómo hacer mayonesa de ave, con trucos para que quede bien sabrosa y rendidora.
Ingredientes
- 1 pechuga de pollo entera (o 2 muslos deshuesados)
- 2 papas medianas
- 2 zanahorias
- 1/2 taza de arvejas (pueden ser congeladas o en lata)
- 1 taza de mayonesa
- 1 cucharada de mostaza (opcional)
- Sal y pimienta a gusto
- Jugo de 1/2 limón
- Perejil picado para decorar
- Huevo duro y aceitunas para decorar (opcional)
Paso a paso
1. Cocinar el pollo
Herví la pechuga de pollo en agua con sal durante unos 30 minutos o hasta que esté bien cocida.
Dejala enfriar y desmenuzala con las manos o un tenedor. Reservá.
2. Cocinar los vegetales
Pelá y cortá las papas y las zanahorias en cubos pequeños.
Hervílas por separado en agua con sal hasta que estén tiernas pero firmes (las zanahorias unos 10 minutos y las papas unos 15).
Colá y dejá enfriar.
3. Unir los ingredientes
En un bowl grande, mezclá el pollo desmenuzado, las papas, las zanahorias y las arvejas.
Agregá la mayonesa, la mostaza (si usás), el jugo de limón, sal y pimienta.
Mezclá suavemente para que todo se integre sin que se deshagan los vegetales.
4. Presentación
Colocá la mezcla en una fuente o molde.
Podés alisar la superficie con una espátula y decorar con huevo duro en rodajas, aceitunas y perejil picado.
Llevá a la heladera por al menos 2 horas antes de servir para que tome mejor sabor.
Consejos y variantes
Más sabor: Podés agregar apio picado, manzana verde o pepinillos para darle un toque crocante y ácido.
Versión light: Usá mayonesa baja en grasa o reemplazala parcialmente con yogur natural.
Rinde más: Ideal para servir sobre tostadas, en sándwiches o como entrada en porciones individuales.