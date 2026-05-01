Mayonesa de ave: sabrosa y rendidora

La mayonesa de ave es una de esas recetas tradicionales que nunca fallan. Presente en las fiestas, cumpleaños o simplemente como una comida fresca y sabrosa, este plato combina pollo desmenuzado con vegetales y una cremosa mayonesa casera o comprada. En esta guía te enseñamos paso a paso cómo hacer mayonesa de ave, con trucos para que quede bien sabrosa y rendidora.

Ingredientes

1 pechuga de pollo entera (o 2 muslos deshuesados)

2 papas medianas

2 zanahorias

1/2 taza de arvejas (pueden ser congeladas o en lata)

1 taza de mayonesa

1 cucharada de mostaza (opcional)

Sal y pimienta a gusto

Jugo de 1/2 limón

Perejil picado para decorar

Huevo duro y aceitunas para decorar (opcional)

Paso a paso

1. Cocinar el pollo

Herví la pechuga de pollo en agua con sal durante unos 30 minutos o hasta que esté bien cocida.

Dejala enfriar y desmenuzala con las manos o un tenedor. Reservá.

2. Cocinar los vegetales

Pelá y cortá las papas y las zanahorias en cubos pequeños.

Hervílas por separado en agua con sal hasta que estén tiernas pero firmes (las zanahorias unos 10 minutos y las papas unos 15).

Colá y dejá enfriar.

3. Unir los ingredientes

En un bowl grande, mezclá el pollo desmenuzado, las papas, las zanahorias y las arvejas.

Agregá la mayonesa, la mostaza (si usás), el jugo de limón, sal y pimienta.

Mezclá suavemente para que todo se integre sin que se deshagan los vegetales.

4. Presentación

Colocá la mezcla en una fuente o molde.

Podés alisar la superficie con una espátula y decorar con huevo duro en rodajas, aceitunas y perejil picado.

Llevá a la heladera por al menos 2 horas antes de servir para que tome mejor sabor.

Consejos y variantes

Más sabor: Podés agregar apio picado, manzana verde o pepinillos para darle un toque crocante y ácido.

Versión light: Usá mayonesa baja en grasa o reemplazala parcialmente con yogur natural.

Rinde más: Ideal para servir sobre tostadas, en sándwiches o como entrada en porciones individuales.