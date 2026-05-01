Tarot del colibrí: paciencia, todo volverá a la normalidad

Carta 1) Tres de copas: celebrar. Festejar. Alegría. Amistad. Familia

Carta 2) Seis de copas: pasado. Extrañar. Nostalgia. Infancia. Felicidad. Pureza. Amor

Carta 3) La templanza: sanación. Equilibrio. Estabilidad. Paz. Armonía. Paciencia. Moderación.

Mensaje final

Las cartas sugieren que la persona ha perdido por alguna razón, un lugar donde existía mucho amor, ternura, pureza y alegría. Tal vez extraña su infancia o un tiempo pasado en un hogar, en una familia, llena de afecto, y alegría compartida con seres queridos. La presencia de la templanza junto a la carta de la nostalgia, el seis de copas, hace pensar que el equilibrio y la armonía que existían, ya no son los mismos, algo se ha roto, de lo contrario, la persona no estaría extrañando tanto su pasado. Como se decía anteriormente, ha habido una razón, quizás la interferencia de terceros...de todas maneras la templanza es una carta muy positiva que trae sanación, estabilidad, paz. Las cosas volverán a acomodarse si la persona actúa con paciencia y honestidad.

