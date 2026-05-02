astrologia
Horóscopo del sábado 2 de mayo de 2026: disfrute, conexión y bienestar
El sábado llega con una energía más liviana que invita a relajarse, compartir y reconectar con lo que te hace bien. Es un buen momento para dejar de lado las obligaciones y priorizar el descanso y los vínculos.
ARIES
Bajá la intensidad y disfrutá el presente.
TAURO
Pequeños placeres que aportan bienestar.
GÉMINIS
Encuentros y charlas que levantan el ánimo.
CÁNCER
Tiempo ideal para el hogar y la calma.
LEO
Brillás en lo social sin esfuerzo.
VIRGO
Permitite descansar sin culpa.
LIBRA
Armonía en vínculos cercanos.
ESCORPIO
Emociones profundas y sinceras.
SAGITARIO
Ganas de salir y cambiar de aire.
CAPRICORNIO
Soltá responsabilidades por hoy.
ACUARIO
Creatividad y libertad en alza.
PISCIS
Sensibilidad y conexión interior.