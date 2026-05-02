Horóscopo del sábado 2 de mayo de 2026: disfrute, conexión y bienestar

sábado, 2 de mayo de 2026 · 10:05

Redacción El Diario de Carlos Paz

El sábado llega con una energía más liviana que invita a relajarse, compartir y reconectar con lo que te hace bien. Es un buen momento para dejar de lado las obligaciones y priorizar el descanso y los vínculos.

ARIES

Bajá la intensidad y disfrutá el presente.

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TAURO

Pequeños placeres que aportan bienestar.

GÉMINIS

Encuentros y charlas que levantan el ánimo.

CÁNCER

Tiempo ideal para el hogar y la calma.

LEO

Brillás en lo social sin esfuerzo.

VIRGO

Permitite descansar sin culpa.

LIBRA

Armonía en vínculos cercanos.

ESCORPIO

Emociones profundas y sinceras.

SAGITARIO

Ganas de salir y cambiar de aire.

CAPRICORNIO

Soltá responsabilidades por hoy.

ACUARIO

Creatividad y libertad en alza.

PISCIS

Sensibilidad y conexión interior.