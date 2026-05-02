La receta tradicional de bizcochos de grasa que nunca falla

Los bizcochos caseros de grasa forman parte de esas recetas tradicionales que pasan de generación en generación y nunca pierden vigencia. Con un sabor inconfundible y una textura suave por dentro y apenas crocante por fuera, son ideales para compartir en la merienda o disfrutar en cualquier momento del día.

Ingredientes

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2 tazas de harina

1 taza de azúcar

1 taza de leche

1/2 taza de grasa, manteca o margarina

2 huevos

1 cucharadita de polvo de hornear

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

Preparación

Precalentá el horno a 180°C y engrasá un molde o una asadera. En un bowl, batí la grasa junto con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa.

Luego, incorporá los huevos de a uno, batiendo bien después de cada adición. Sumá la esencia de vainilla y la leche, y mezclá hasta integrar.

Aparte, tamizá la harina con el polvo de hornear y la sal. Agregá los secos de a poco a la preparación anterior y mezclá hasta lograr una masa homogénea.

Volcá la mezcla en el molde y llevá al horno durante 30 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio. Dejá enfriar antes de desmoldar.