La receta tradicional de bizcochos de grasa que nunca falla

receta casera
La receta tradicional de bizcochos de grasa que nunca fallaCon ingredientes simples y pocos pasos, estos bizcochos caseros son ideales para acompañar el mate, el café o el té.
Los bizcochos caseros de grasa forman parte de esas recetas tradicionales que pasan de generación en generación y nunca pierden vigencia. Con un sabor inconfundible y una textura suave por dentro y apenas crocante por fuera, son ideales para compartir en la merienda o disfrutar en cualquier momento del día.
Ingredientes
- 2 tazas de harina
- 1 taza de azúcar
- 1 taza de leche
- 1/2 taza de grasa, manteca o margarina
- 2 huevos
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
Preparación
Precalentá el horno a 180°C y engrasá un molde o una asadera. En un bowl, batí la grasa junto con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa.
Luego, incorporá los huevos de a uno, batiendo bien después de cada adición. Sumá la esencia de vainilla y la leche, y mezclá hasta integrar.
Aparte, tamizá la harina con el polvo de hornear y la sal. Agregá los secos de a poco a la preparación anterior y mezclá hasta lograr una masa homogénea.
Volcá la mezcla en el molde y llevá al horno durante 30 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio. Dejá enfriar antes de desmoldar.