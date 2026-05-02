Los signos del horóscopo chino que se caracterizan por ser los más autoritarios

Los signos de la astrología oriental revelan el verdadero yo de las personas, en especial el horóscopo chino; el cual se basa en tu año de nacimiento.

Algunas personas se caracterizan por ser muy amables, y otras más celosas; pero nadie le gana a estos signos que son los más autoritarios y que odian que no se haga lo que ellos dicen.

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¿Cuáles son los signos más autoritarios?

Serpiente:

Los nacidos en los años de 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 y 2013, se caracterizan por ser pacientes, pasivos-agresivos y conservadores.

Una de sus mayores características es que es un signo sabio y muy inteligente; por ello se deja llevar fácilmente por el misterio y la intriga; por ello son uno de los signos que tendrán buena fortuna en septiembre.

En lo personal, suelen ser desconfiados de los demás, egoístas, celosos y posesivos, especialmente en sus relaciones amorosas.

Dragón:

Las personas de 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012 son carismáticas, de espíritu libre e independiente, según el horóscopo chino.

Es un líder nato que tiene la capacidad de superar obstáculos sin importar la dificultad porque se esfuerza al máximo; pero también tiene un lado oscuro.

Canalizan su negatividad hacia adentro, por ello tienden a la autodestrucción, son egoístas, autoritarios y muy exigentes, especialmente cuando se trata de trabajo. No querrás tenerlo como jefe.

Cabra:

Por último, los nacidos en los años de 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015 son individuos tranquilos, de espíritu libre y compasivos.

Pero este signo del zodiaco es muy irresponsable e impulsivo, siendo muy egoísta cuando se trata de satisfacer sus necesidades; como amigo no es el mejor.