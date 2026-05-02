Neumonía, la importancia de reforzar la prevención

La neumonía continúa siendo la principal causa infecciosa de muerte a nivel mundial y afecta a personas de todas las edades. A pesar de los avances en la medicina, la tasa de mortalidad no ha mostrado una disminución significativa en las últimas seis décadas. Según los datos más recientes disponibles, en 2019 provocó más de 2,5 millones de muertes en todo el mundo.

En Argentina, la situación también refleja su impacto. De acuerdo con el último Boletín Epidemiológico Nacional, entre enero y octubre de 2023 se registraron 148.571 casos de neumonía, una cifra similar a la del mismo período de 2022. Si bien los tratamientos han mejorado, el envejecimiento de la población y la mayor gravedad de la enfermedad en adultos mayores contrarrestan estos avances.

¿Qué es la neumonía?

La neumonía es una infección respiratoria aguda que afecta directamente a los pulmones. Los alvéolos —pequeños sacos donde se produce el intercambio de oxígeno— se llenan de líquido o secreciones, lo que dificulta la respiración y reduce la oxigenación de la sangre.

Puede ser causada por virus, bacterias, hongos o parásitos. Entre las causas virales, se destacan los virus respiratorios como el de la gripe o el sincicial. En cuanto a las bacterias, el neumococo (Streptococcus pneumoniae) es el principal agente, responsable también de otras infecciones como otitis, sinusitis e incluso cuadros más graves como meningitis o bacteriemia.

¿Cómo se contagia?

La transmisión puede darse a través del aire, por gotículas que expulsan personas infectadas al toser o estornudar. También puede originarse cuando bacterias que habitan en la nariz o la garganta descienden hacia los pulmones.

Grupos de mayor riesgo

Algunas personas tienen mayor probabilidad de desarrollar neumonía o sufrir complicaciones:

Niños pequeños

Adultos mayores de 65 años

Fumadores

Personas con enfermedades crónicas (respiratorias, cardíacas, hepáticas o renales)

Pacientes con diabetes

Personas inmunocomprometidas

Síntomas a tener en cuenta

Los signos pueden variar desde cuadros leves hasta situaciones graves. Los más frecuentes incluyen fiebre, escalofríos, malestar general, tos con flema, dolor en el pecho y dificultad para respirar. En muchos casos, el diagnóstico se realiza cuando el paciente ya requiere internación, por lo que la detección temprana es fundamental.

Cómo prevenirla

La prevención es clave para evitar complicaciones y reducir la mortalidad. Entre las principales recomendaciones se destacan:

Mantener al día el calendario de vacunación

Aplicarse la vacuna antigripal y la antineumocócica

Lavarse las manos con frecuencia

Cubrirse al toser o estornudar

Ventilar los ambientes

Evitar el tabaquismo y el hacinamiento

En el caso de los niños, la lactancia materna durante los primeros seis meses también ayuda a fortalecer el sistema inmunológico.

Las vacunas contra la gripe y el neumococo están incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación y son gratuitas en hospitales y centros de salud para los grupos de riesgo.

Aunque es una enfermedad potencialmente grave, la neumonía puede prevenirse en gran medida con medidas simples, vacunación y acceso oportuno al sistema de salud. La concientización sigue siendo una herramienta clave para reducir su impacto.