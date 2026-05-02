Tarot del colibrí: los sueños se harán realidad utilizando la creatividad

Carta 1) Tres de bastos: expansión. Planes a futuro. Visión amplia. Viajes. Oportunidades

Carta 2) El colgado: la idea inicial. Contemplar las cosas de distintas perspectivas. Todo está listo para nacer.

Carta 3) El mago: comienzo. Se poseen todas las herramientas. Poder para hacer realidad los deseos. Conexión entre el mundo material y el espiritual.

Mensaje final

La persona ha tenido una gran idea sobre algo o alguna situación. Ha estado pensando, planificando, reflexionando y contemplando su realidad desde distintos ángulos o perspectivas. No ha tomado acción porque se ha centrado en planificar y elaborar una estrategia válida para conseguir eso que desea para su futuro. Sus planes son a futuro y tienen que ver con la expansión de su horizonte. La persona está a punto de dar ese paso que lo sacará de su zona de confort y lo pondrá en un camino nuevo. El proyecto está por nacer. Ya es el momento indicado y no hay nada que temer porque se poseen todas las herramientas y habilidades necesarias para empezar a tomar decisiones y acciones acertadas hacia sus objetivos. Viene un inicio mágico en donde los sueños se harán realidad con mucha creatividad y talento.

