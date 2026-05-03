Mollejas al verdeo: cómo lograrlas crocantes por fuera y tiernas por dentro

Receta fácil y sabrosa
Mollejas al verdeo: cómo lograrlas crocantes por fuera y tiernas por dentroUn paso a paso simple para preparar este clásico irresistible con pocos ingredientes y resultado de restaurante.
Las mollejas son uno de esos cortes que, cuando se trabajan bien, pasan de ser un ingrediente poco habitual a convertirse en una verdadera joya gastronómica. Su textura tierna por dentro y crocante por fuera, sumada a un sabor delicado, las transforma en protagonistas indiscutidas de cualquier comida. En esta versión con verdeo, el plato gana frescura y equilibrio, logrando una preparación simple, pero con un resultado digno de restaurante.
Ingredientes
- 500 g de mollejas
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta a gusto
- Jugo de 1 limón
- 3 cucharadas de manteca
- 2 cebollas de verdeo grandes
- 1/2 vaso de vino blanco
- 1/2 vaso de caldo de pollo o verduras
- Opcional: perejil fresco picado
Preparación paso a paso
1. Limpieza y blanqueado
El primer paso es clave para lograr una buena textura. Colocá las mollejas en un recipiente con agua fría y dejalas reposar durante varias horas, cambiando el agua al menos dos o tres veces. Esto ayuda a eliminar impurezas y restos de sangre.
Luego, retirales las membranas y el exceso de grasa con un cuchillo. Para blanquearlas, hervilas durante 10 minutos en agua con sal y un chorrito de jugo de limón. Este proceso no solo las limpia aún más, sino que también mejora su consistencia. Escurrilas y dejalas enfriar antes de manipularlas.
2. Corte y condimentación
Una vez frías, cortá las mollejas en trozos medianos o del tamaño que prefieras. Salpimentá a gusto y dejalas reposar unos minutos para que tomen sabor.
3. Dorado perfecto
En una sartén amplia, calentá el aceite de oliva junto con una cucharada de manteca a fuego medio-alto. Cuando esté bien caliente, incorporá las mollejas y cocinalas sin moverlas demasiado, para que se forme una costra dorada.
Doralas unos 5 minutos por lado, hasta que queden bien crocantes por fuera y suaves por dentro. Retiralas y reservá.
4. Salteado de verdeo
En la misma sartén, aprovechando los jugos de cocción, bajá el fuego y agregá el resto de la manteca. Incorporá las cebollas de verdeo cortadas en rodajas finas, incluyendo parte del tallo verde.
Cocinalas hasta que estén tiernas y ligeramente doradas, liberando todo su aroma.
5. Integración de sabores
Volvé a sumar las mollejas a la sartén y agregá el vino blanco. Dejá que el alcohol se evapore durante unos minutos.
Luego incorporá el caldo y cociná a fuego bajo durante 10 minutos, permitiendo que los sabores se integren y la salsa se reduzca ligeramente. Ajustá sal y pimienta si hace falta.
Para finalizar, añadí una cucharada de manteca extra: esto le dará brillo y una textura más untuosa a la preparación.
6. Presentación
Serví bien caliente, espolvoreando perejil fresco picado por encima si querés sumar un toque de color y frescura. Podés acompañar con puré de papas, papas doradas o incluso unas tostadas crocantes que absorban la salsa.
Consejos clave para que salgan perfectas
- Elegí buena materia prima: las mollejas frescas hacen toda la diferencia en sabor y textura.
- No saltees la limpieza: es el secreto para que no queden gomosas ni con sabor fuerte.
- Controlá la cocción: si las cocinás de más, pueden endurecerse. El punto justo es dorado por fuera y tierno por dentro.
- Fuego alto al dorar: esto garantiza esa costra crocante tan buscada.
Una receta simple, pero con técnica y detalles que elevan el resultado. Ideal para lucirse sin complicarse demasiado.