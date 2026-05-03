Pizza calabresa: la receta para lograr un sabor intenso y picante

La pizza calabresa es una de las variantes más intensas y tentadoras dentro del universo de las pizzas. Su combinación de salame ligeramente picante, queso fundido y una base crocante la convierten en una opción irresistible para quienes buscan sabores más marcados. Inspirada en la tradición italiana, pero adoptada y reinventada en distintos rincones del mundo, esta pizza logra un equilibrio perfecto entre lo ahumado, lo salado y lo especiado. Lo mejor es que podés prepararla en casa con ingredientes simples y un procedimiento accesible.

Ingredientes

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Para la masa:

500 g de harina de trigo

300 ml de agua tibia

2 cucharadas de aceite de oliva

10 g de levadura seca

1 cucharadita de sal

Para la salsa:

400 g de tomates pelados

2 dientes de ajo picados

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

Para la cobertura:

200 g de queso mozzarella rallado

150 g de salame en rodajas

Aceitunas negras a gusto

1 cucharadita de orégano seco

Hojas de albahaca fresca

Preparación paso a paso

1. Cómo lograr una masa perfecta

El secreto de una buena pizza empieza por la masa. Disolvé la levadura en el agua tibia y dejala reposar unos 10 minutos hasta que se active y forme espuma.

En un bol amplio, colocá la harina junto con la sal. Hacé un hueco en el centro y agregá la levadura activada y el aceite de oliva. Mezclá primero con cuchara y luego con las manos hasta formar una masa.

Llevá la preparación a una superficie enharinada y amasá durante al menos 10 minutos. Este paso es fundamental para desarrollar el gluten y lograr una textura elástica y aireada. Cuando la masa esté suave y no se pegue, formá un bollo.

Colocala en un recipiente ligeramente aceitado, cubrí con un paño y dejá levar en un lugar cálido durante aproximadamente una hora, o hasta que duplique su tamaño.

2. Salsa de tomate casera

Mientras la masa descansa, podés preparar la salsa. En una sartén, calentá el aceite de oliva y salteá el ajo picado a fuego bajo hasta que esté apenas dorado.

Incorporá los tomates pelados (podés triturarlos previamente o hacerlo durante la cocción) y cociná a fuego medio durante unos 20 minutos. La idea es que la salsa reduzca, concentre sabor y pierda acidez.

Condimentá con sal y pimienta. Si buscás una textura más lisa, podés procesarla con mixer.

3. Armado de la pizza

Precalentá el horno al máximo (idealmente 250°C o más). Este paso es clave para lograr una base bien crocante.

Dividí la masa en dos partes y estirá cada una hasta formar discos de unos 30 cm. Podés hacerlo con palo de amasar o con las manos, cuidando de no aplastar demasiado los bordes.

Colocá la masa sobre una bandeja aceitada o, si tenés, sobre piedra para pizza.

Distribuí una capa de salsa de tomate, agregá la mozzarella rallada y luego las rodajas de salame. Sumá las aceitunas negras y espolvoreá con orégano.

4. Cocción

Llevá la pizza al horno bien caliente y cociná entre 10 y 15 minutos, hasta que el queso esté completamente derretido y los bordes dorados.

El tiempo puede variar según el horno, por eso es importante vigilar la cocción para evitar que se queme o quede cruda.

5. Toque final

Una vez fuera del horno, agregá hojas de albahaca fresca para sumar aroma y frescura. Serví inmediatamente para disfrutarla en su mejor punto.

Consejos para que te salga perfecta

Horno al máximo: cuanto más caliente, mejor será la textura de la base.

Menos es más: no sobrecargues la pizza de ingredientes para evitar que quede húmeda.

Elegí buenos productos: un buen salame y una mozzarella de calidad marcan la diferencia.

Piedra para pizza: si tenés, usala. Aporta una cocción más pareja y crocante.

Dejá reposar la masa: el levado es clave para una pizza liviana y aireada.

Una receta clásica, sabrosa y versátil que podés adaptar a tu gusto, ideal para compartir en casa y disfrutar de una verdadera pizza con carácter.