Tarot del colibrí: a no perder la confianza y a plantar batalla

Carta 1) Cuatro de copas: indiferencia. Apatía. Dejar pasar oportunidades. Depresión.

Carta 2) Paje de copas: amor. Romanticismo. Entusiasmo. Ilusión. Intuición. Creatividad. Buenas noticias

Carta 3) Siete de bastos: conflictos. Competencia. Peleas. La persona se encuentra bien posicionada.

Mensaje final

La persona se ha mostrado indiferente, apática, sin demostrar ni aceptar las emociones y sentimientos que se le están manifestando o que incluso ella misma reprime en su interior. Ese momento está pasando y probablemente ahora por fin esa persona ha tomado la copa de amor y quiere ofrecerla de todo corazón, necesita comunicar sus sentimientos a alguien que le despierta ilusión y emociones. El camino no será fácil porque tiene competencia, otras personas buscan lo mismo y le pondrán piedras en su sendero, pero este alguien se tiene mucha confianza y no se dejará vencer. Esta vez luchará por lo que quiere y según las cartas su posición es mejor que la de sus contrincantes, es decir que lleva las de ganar en esta pelea. A no perder la confianza en sí mismo y a plantar batalla si es necesario. Todo jugará a su favor.

