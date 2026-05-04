Ciruela pasa: beneficios, propiedades y por qué ayuda al intestino

La ciruela pasa, una fruta deshidratada obtenida de la ciruela fresca, es reconocida por sus múltiples beneficios para la salud, entre los que se destacan su acción antioxidante y su capacidad para aliviar el estreñimiento de forma natural.

Este alimento concentra una gran cantidad de vitaminas y minerales, además de fibra dietaria, lo que la convierte en una opción nutritiva para incorporar en la alimentación diaria. Entre sus componentes más importantes se encuentran el hierro, el potasio y vitaminas del grupo B, fundamentales para el metabolismo y el buen funcionamiento del organismo.

Uno de sus principales aportes son los antioxidantes, especialmente flavonoides como la luteína y la criptoxantina, que ayudan a combatir los radicales libres. Estas sustancias están asociadas a la prevención del envejecimiento prematuro y de enfermedades crónicas como problemas cardiovasculares y algunos tipos de cáncer.

También contiene vitamina A y zeaxantina, compuestos que contribuyen a la salud ocular al proteger la retina de los efectos de la luz ultravioleta. A su vez, la vitamina C presente en la ciruela pasa fortalece el sistema inmunológico y ayuda a proteger las células del daño oxidativo.

Sin embargo, su beneficio más conocido está vinculado al sistema digestivo. Tanto la ciruela fresca como la pasa actúan como laxantes naturales gracias a su contenido de fibra, sorbitol y otros compuestos que favorecen el tránsito intestinal. Estos elementos ayudan a ablandar las heces y facilitan su eliminación, siendo especialmente útiles en casos de estreñimiento.

La fibra insoluble que contienen contribuye a mejorar el funcionamiento del colon y, además, puede colaborar en la reducción del colesterol al eliminar su exceso en el organismo.

A pesar de sus ventajas, se recomienda consumirlas con moderación. Las ciruelas pasas tienen un alto contenido de azúcares naturales, como la fructosa, que en exceso puede provocar efectos no deseados como malestar digestivo o diarrea.

Incorporadas de forma equilibrada, las ciruelas pasas son un aliado natural para la salud digestiva y general.