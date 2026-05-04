Guiso de lentejas con panceta y chorizo: fácil y lleno de sabor

El guiso de lentejas con panceta y chorizo es una de esas recetas tradicionales que nunca fallan. Sustancioso, sabroso y perfecto para los días frescos, combina ingredientes simples para lograr un plato completo y muy rendidor.

Para prepararlo, se necesitan 1 taza de lentejas previamente remojadas, 200 gramos de panceta en trozos, 1 chorizo en rodajas, 1 cebolla picada, 2 dientes de ajo, 2 zanahorias en rodajas, 1 pimiento rojo en tiras, 1 litro de caldo de pollo, sal, pimienta y un poco de aceite.

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El primer paso es calentar aceite en una olla grande y dorar la panceta hasta que quede crujiente. Luego, se incorpora la cebolla y el ajo, cocinando hasta que estén transparentes. A continuación, se suma el chorizo y se deja unos minutos para que largue su sabor.

Después, se agregan las zanahorias y el pimiento rojo, mezclando bien antes de incorporar las lentejas escurridas. Se revuelve todo para integrar los ingredientes y se vierte el caldo caliente.

El guiso se cocina a fuego medio-bajo durante unos 30 minutos, o hasta que las lentejas estén tiernas. Finalmente, se ajusta la sal y la pimienta a gusto.

Servido bien caliente y acompañado con pan casero, este guiso es una opción ideal para compartir en familia y disfrutar de una comida casera, rica y reconfortante.