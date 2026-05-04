Horóscopo chino: energías intensas en un día clave

Energía astral del día
Horóscopo chino: energías intensas en un día claveConocé las predicciones de hoy, lunes 4 de mayo de 2026, en el año del Serpiente de Madera.
La influencia de la Serpiente de Madera impulsa la reflexión y las decisiones inteligentes. Es un día para observar antes de actuar y evitar impulsos innecesarios.
Rata
Amor: Buen momento para dialogar.
Trabajo: Avances lentos pero firmes.
Clave: Paciencia
Números: 1, 12, 23
Buey
Amor: Estabilidad emocional.
Trabajo: Seguridad en decisiones.
Clave: Constancia
Números: 2, 14, 28
Tigre (signo destacado)
Amor: Magnetismo en alza.
Trabajo: Oportunidades inesperadas.
Clave: Acción
Números: 3, 16, 30
Conejo
Amor: Día tranquilo.
Trabajo: Evitá conflictos.
Clave: Armonía
Números: 4, 18, 27
Dragón
Amor: Intensidad emocional.
Trabajo: Proyectos en crecimiento.
Clave: Ambición
Números: 5, 20, 32
Serpiente
Amor: Conexión profunda.
Trabajo: Estrategia clave.
Clave: Inteligencia
Números: 6, 21, 33
Caballo
Amor: Necesidad de libertad.
Trabajo: Cambios en puerta.
Clave: Movimiento
Números: 7, 22, 34
Cabra
Amor: Sensibilidad elevada.
Trabajo: Buscá apoyo.
Clave: Contención
Números: 8, 24, 35
Mono
Amor: Juegos y diversión.
Trabajo: Creatividad destacada.
Clave: Ingenio
Números: 9, 25, 36
Gallo
Amor: Claridad en vínculos.
Trabajo: Orden y disciplina.
Clave: Precisión
Números: 10, 26, 31
Perro
Amor: Lealtad fortalecida.
Trabajo: Responsabilidades.
Clave: Compromiso
Números: 11, 27, 29
Cerdo (en alerta)
Amor: Posibles malentendidos.
Trabajo: Demoras.
Clave: Tolerancia
Números: 13, 19, 28
El horóscopo chino de hoy destaca la importancia de actuar con inteligencia emocional y estrategia en un día marcado por la influencia de la Serpiente de Madera.