Horóscopo chino: energías intensas en un día clave

La influencia de la Serpiente de Madera impulsa la reflexión y las decisiones inteligentes. Es un día para observar antes de actuar y evitar impulsos innecesarios.

Rata

Amor: Buen momento para dialogar.

Trabajo: Avances lentos pero firmes.

Clave: Paciencia

Números: 1, 12, 23

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Buey

Amor: Estabilidad emocional.

Trabajo: Seguridad en decisiones.

Clave: Constancia

Números: 2, 14, 28

Tigre (signo destacado)

Amor: Magnetismo en alza.

Trabajo: Oportunidades inesperadas.

Clave: Acción

Números: 3, 16, 30

Conejo

Amor: Día tranquilo.

Trabajo: Evitá conflictos.

Clave: Armonía

Números: 4, 18, 27

Dragón

Amor: Intensidad emocional.

Trabajo: Proyectos en crecimiento.

Clave: Ambición

Números: 5, 20, 32

Serpiente

Amor: Conexión profunda.

Trabajo: Estrategia clave.

Clave: Inteligencia

Números: 6, 21, 33

Caballo

Amor: Necesidad de libertad.

Trabajo: Cambios en puerta.

Clave: Movimiento

Números: 7, 22, 34

Cabra

Amor: Sensibilidad elevada.

Trabajo: Buscá apoyo.

Clave: Contención

Números: 8, 24, 35

Mono

Amor: Juegos y diversión.

Trabajo: Creatividad destacada.

Clave: Ingenio

Números: 9, 25, 36

Gallo

Amor: Claridad en vínculos.

Trabajo: Orden y disciplina.

Clave: Precisión

Números: 10, 26, 31

Perro

Amor: Lealtad fortalecida.

Trabajo: Responsabilidades.

Clave: Compromiso

Números: 11, 27, 29

Cerdo (en alerta)

Amor: Posibles malentendidos.

Trabajo: Demoras.

Clave: Tolerancia

Números: 13, 19, 28

El horóscopo chino de hoy destaca la importancia de actuar con inteligencia emocional y estrategia en un día marcado por la influencia de la Serpiente de Madera.