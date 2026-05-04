Los signos del horóscopo chino que tendrán novedades en el amor

amor y vínculos en la astrología china
Los signos del horóscopo chino que tendrán novedades en el amorEn los próximos días, algunos signos sentirán movimientos en el plano sentimental, con encuentros, definiciones y nuevas oportunidades afectivas.
El amor también se ve influenciado por los ciclos energéticos del horóscopo chino. En este período, la intensidad emocional aumenta y favorece a ciertos signos que podrán vivir situaciones clave en sus relaciones.
Ya sea para iniciar una historia o cerrar etapas, el momento invita a tomar decisiones.
Gallo
Puede iniciar una relación o fortalecer un vínculo existente. Se abre a nuevas posibilidades.
Perro
Deberá enfrentar conversaciones pendientes que definirán su situación amorosa.
Cabra
Vuelve a confiar en el amor tras una etapa de dudas. Se activan encuentros importantes.
Buey
Aunque suele ser reservado, se animará a expresar sentimientos y avanzar.
La clave estará en la sinceridad y en no postergar lo que se siente.