Los signos del horóscopo chino que tendrán novedades en el amor

El amor también se ve influenciado por los ciclos energéticos del horóscopo chino. En este período, la intensidad emocional aumenta y favorece a ciertos signos que podrán vivir situaciones clave en sus relaciones.

Ya sea para iniciar una historia o cerrar etapas, el momento invita a tomar decisiones.

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Gallo

Puede iniciar una relación o fortalecer un vínculo existente. Se abre a nuevas posibilidades.

Perro

Deberá enfrentar conversaciones pendientes que definirán su situación amorosa.

Cabra

Vuelve a confiar en el amor tras una etapa de dudas. Se activan encuentros importantes.

Buey

Aunque suele ser reservado, se animará a expresar sentimientos y avanzar.

La clave estará en la sinceridad y en no postergar lo que se siente.