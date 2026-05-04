Ñoquis de calabaza: una opción suave, rica y diferente

Los ñoquis de calabaza son una versión deliciosa y más liviana del tradicional plato de papa. Su sabor levemente dulce y su textura suave los convierten en una opción ideal para quienes buscan innovar en la cocina sin dejar de lado lo casero.

Para prepararlos, se necesita 1 kilo de calabaza pelada y en cubos, entre 2 y 2 1/2 tazas de harina, 1 huevo, sal, pimienta y, de manera opcional, una pizca de nuez moscada. Para servir, se recomienda queso parmesano rallado y manteca o la salsa preferida.

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El primer paso es cocinar la calabaza en horno precalentado a 200°C durante 30 a 40 minutos, hasta que esté bien tierna. Luego, se hace un puré suave y se deja enfriar.

En un bowl, se mezcla el puré con el huevo, los condimentos y la harina de a poco, hasta lograr una masa blanda que no se pegue en las manos. Es importante no excederse con la harina para evitar que los ñoquis queden duros.

Con la masa lista, se forman cilindros sobre una superficie enharinada y se cortan pequeños trozos de unos 2 centímetros. Si se desea, se les puede dar la forma clásica con un tenedor.

Para la cocción, se hierven en abundante agua con sal. Cuando los ñoquis suben a la superficie, están listos y se retiran con espumadera.

Se sirven bien calientes, acompañados con manteca derretida o salsa, y un toque de queso rallado.

Consejos útiles

Para lograr mejores resultados, se recomienda usar calabaza tipo anco o kabutia, ya que tienen menos agua y mejor textura. Si el puré queda muy húmedo, se puede escurrir antes de usar. Además, es clave no cocinar demasiados ñoquis juntos para evitar que se peguen.