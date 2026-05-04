Predicciones del lunes: el signo que brillará hoy y el que deberá tener cuidado

lunes, 4 de mayo de 2026 · 09:37

Redacción El Diario de Carlos Paz

La jornada de este lunes llega con movimientos emocionales intensos y oportunidades concretas para avanzar en decisiones postergadas. La energía favorece los diálogos sinceros, pero también exige claridad para evitar malentendidos.

Aries

Amor: Evitá discusiones innecesarias.

Trabajo: Día activo, con decisiones rápidas.

Salud: Necesitás bajar la ansiedad.

Números: 7, 19, 33

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Tauro

Amor: Momento ideal para afianzar vínculos.

Trabajo: Se ordenan temas pendientes.

Salud: Energía estable.

Números: 4, 12, 28

Géminis

Amor: Conversaciones que aclaran dudas.

Trabajo: Creatividad en alza.

Salud: Evitá el estrés mental.

Números: 3, 15, 21

Cáncer

Amor: Sensibilidad a flor de piel.

Trabajo: Prudencia en decisiones.

Salud: Descanso necesario.

Números: 2, 10, 26

Leo

Amor: Necesidad de reconocimiento.

Trabajo: Buen momento para liderar.

Salud: Vitalidad en aumento.

Números: 5, 18, 30

Virgo

Amor: Buscás claridad emocional.

Trabajo: Organización clave.

Salud: Cuidá la alimentación.

Números: 6, 14, 22

Libra (signo destacado)

Amor: Armonía y encuentros positivos.

Trabajo: Avances importantes.

Salud: Equilibrio emocional.

Números: 8, 20, 29

Escorpio

Amor: Intensidad y definiciones.

Trabajo: Día exigente.

Salud: Canalizá tensiones.

Números: 9, 16, 34

Sagitario

Amor: Necesidad de libertad.

Trabajo: Propuestas interesantes.

Salud: Movimiento y aire libre.

Números: 11, 23, 35

Capricornio (en alerta)

Amor: Posibles roces.

Trabajo: Obstáculos a resolver.

Salud: Evitá el agotamiento.

Números: 1, 13, 27

Acuario

Amor: Sorpresas agradables.

Trabajo: Ideas innovadoras.

Salud: Buen ánimo.

Números: 17, 24, 31

Piscis

Amor: Conexión emocional profunda.

Trabajo: Intuición acertada.

Salud: Energía fluctuante.

Números: 25, 32, 36

El horóscopo de hoy lunes 4 de mayo de 2026 anticipa una jornada clave para ordenar emociones, tomar decisiones y avanzar en temas personales y laborales.