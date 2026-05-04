Predicciones del lunes: el signo que brillará hoy y el que deberá tener cuidado

Predicciones signo por signo
Predicciones del lunes: el signo que brillará hoy y el que deberá tener cuidadoConocé las predicciones del horóscopo del 4 de mayo de 2026, con claves en amor, trabajo y energía para cada signo.
La jornada de este lunes llega con movimientos emocionales intensos y oportunidades concretas para avanzar en decisiones postergadas. La energía favorece los diálogos sinceros, pero también exige claridad para evitar malentendidos.
Aries
Amor: Evitá discusiones innecesarias.
Trabajo: Día activo, con decisiones rápidas.
Salud: Necesitás bajar la ansiedad.
Números: 7, 19, 33
Tauro
Amor: Momento ideal para afianzar vínculos.
Trabajo: Se ordenan temas pendientes.
Salud: Energía estable.
Números: 4, 12, 28
Géminis
Amor: Conversaciones que aclaran dudas.
Trabajo: Creatividad en alza.
Salud: Evitá el estrés mental.
Números: 3, 15, 21
Cáncer
Amor: Sensibilidad a flor de piel.
Trabajo: Prudencia en decisiones.
Salud: Descanso necesario.
Números: 2, 10, 26
Leo
Amor: Necesidad de reconocimiento.
Trabajo: Buen momento para liderar.
Salud: Vitalidad en aumento.
Números: 5, 18, 30
Virgo
Amor: Buscás claridad emocional.
Trabajo: Organización clave.
Salud: Cuidá la alimentación.
Números: 6, 14, 22
Libra (signo destacado)
Amor: Armonía y encuentros positivos.
Trabajo: Avances importantes.
Salud: Equilibrio emocional.
Números: 8, 20, 29
Escorpio
Amor: Intensidad y definiciones.
Trabajo: Día exigente.
Salud: Canalizá tensiones.
Números: 9, 16, 34
Sagitario
Amor: Necesidad de libertad.
Trabajo: Propuestas interesantes.
Salud: Movimiento y aire libre.
Números: 11, 23, 35
Capricornio (en alerta)
Amor: Posibles roces.
Trabajo: Obstáculos a resolver.
Salud: Evitá el agotamiento.
Números: 1, 13, 27
Acuario
Amor: Sorpresas agradables.
Trabajo: Ideas innovadoras.
Salud: Buen ánimo.
Números: 17, 24, 31
Piscis
Amor: Conexión emocional profunda.
Trabajo: Intuición acertada.
Salud: Energía fluctuante.
Números: 25, 32, 36
El horóscopo de hoy lunes 4 de mayo de 2026 anticipa una jornada clave para ordenar emociones, tomar decisiones y avanzar en temas personales y laborales.