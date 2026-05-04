Tarot del colibrí: llega una época de renacimiento

Carta 1) La inmortalidad: un ciclo termina y hay un nuevo comienzo. Renacimiento. Cosecha. Resurgir. Final necesario.

Carta 2) Presentimiento: conocimiento anticipado. Intuición acertada.

Carta 3) El apostolado: cumplir con la propia misión. Sacrificio. Altruismo. Encontrar el verdadero sentido de la vida.

Mensaje final

Después de una profunda reflexión y meditación la persona ha decidido terminar un ciclo de vida y dar comienzo a una nueva etapa. Tendrá que afrontar grandes cambios y transformaciones que serán algo similar a un volver a nacer. Su versión anterior muere, para dar lugar a una nueva forma de ser y estar en el mundo, totalmente diferente. Hay un renacimiento en el cual los cambios serán para bien. Se trata de transformaciones positivas fruto de la reflexión y de la intuición. La persona encontrará su misión en este mundo. Se ha iluminado, ha entendido cosas muy profundas sobre sí misma y sobre la realidad y en adelante sacará a la luz su mejor versión. Será algo muy bueno para ella y para los demás. Felicitaciones!!

