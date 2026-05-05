Aglaonema: la planta fácil de cuidar que llena de color cualquier ambiente

La aglaonema es una de las plantas de interior más elegidas por su combinación de belleza y practicidad. Sus hojas grandes, con mezclas de verdes, plateados, rosados o rojizos, la convierten en una opción muy decorativa para cualquier rincón de la casa.

Originaria de zonas tropicales del sudeste asiático, se adapta muy bien a los ambientes interiores y no necesita demasiada atención, por lo que es ideal tanto para quienes recién empiezan como para quienes buscan plantas fáciles de mantener.

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Una de sus principales ventajas es que tolera espacios con poca luz. Aunque crece mejor con luz indirecta, puede mantenerse en ambientes más oscuros sin problemas. Eso sí, las variedades con tonos rojizos o rosados necesitan un poco más de claridad para conservar su color.

En cuanto al riego, no es exigente, pero conviene esperar a que la tierra esté seca en la superficie antes de volver a regar. El exceso de agua puede dañarla, por lo que es importante que la maceta tenga buen drenaje.

También prefiere ambientes templados, sin frío extremo ni corrientes de aire. Un rango de temperatura entre los 16 y los 25 grados es ideal para que crezca sin inconvenientes.

Para que se desarrolle mejor, se recomienda usar un sustrato liviano y aireado, que permita que el agua drene bien. Además, se puede sumar fertilizante para plantas de interior cada tanto, sobre todo en primavera y verano, que es cuando más crece.

Entre las variedades más conocidas se destacan la Silver Queen, con hojas en tonos plateados; la Red Siam, con colores rojizos intensos; y la Maria, una de las más resistentes, perfecta para espacios con poca luz.

Más allá de lo decorativa que resulta, la aglaonema también ayuda a mejorar el ambiente, ya que puede contribuir a reducir algunas sustancias presentes en el aire de los espacios cerrados.

Por todo esto, es una planta ideal para sumar verde al hogar sin complicarse demasiado. Con cuidados simples, puede mantenerse durante años y aportar frescura y color a cualquier ambiente.