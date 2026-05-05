astrología oriental

Horóscopo chino: estos son los signos favorecidos por la energía del momento

En plena energía del año de la Serpiente de Madera, algunos animales del zodíaco chino atraviesan días favorables con novedades, avances y oportunidades inesperadas.
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Vida saludable
martes, 5 de mayo de 2026 · 11:36

El calendario chino avanza con una energía que favorece los cambios positivos, especialmente en temas vinculados al trabajo, el dinero y las decisiones personales. Durante estos días, algunos signos sentirán que las cosas empiezan a acomodarse y que llegan noticias que estaban esperando.

Rata:
Se abren oportunidades laborales o económicas. Puede haber propuestas o mejoras que cambien el panorama en poco tiempo.

Dragón:
La energía acompaña con fuerza. Es un momento ideal para avanzar con proyectos o tomar decisiones importantes sin dudar demasiado.

Serpiente:
Al ser el signo regente del año, su influencia es fuerte. Recibe claridad y respuestas que ayudan a ordenar situaciones pendientes.

Mono:
Se activan los contactos y las oportunidades a través de otras personas. Una noticia puede generar un cambio positivo.

Gallo:
El esfuerzo empieza a dar resultados. Puede haber reconocimiento o avances concretos en lo que venía trabajando.

Para el resto de los signos, la energía también es favorable, pero de manera más gradual. La clave será estar atentos a las señales y no dejar pasar las oportunidades.


El horóscopo chino marca días de avances y buenas noticias para varios signos, impulsados por la energía del año de la Serpiente de Madera.

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