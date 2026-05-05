Los signos más difíciles de soltar el pasado: por qué les cuesta avanzar

Cada signo del zodíaco tiene una forma particular de procesar lo que vive. Mientras algunos sueltan con facilidad, otros quedan atrapados en recuerdos, emociones o situaciones que ya pasaron.

En astrología, esto no es casual: hay signos que, por su sensibilidad o su forma de vincularse, tienen más dificultades para cerrar etapas.

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Cáncer:

Es uno de los signos más emocionales. Guarda recuerdos, objetos y vínculos con mucha intensidad. Le cuesta cerrar ciclos, especialmente en lo afectivo.

Escorpio:

Vive todo con profundidad. Cuando algo lo marca, es difícil que lo olvide. Puede quedarse atado a situaciones pasadas, incluso sin darse cuenta.

Tauro:

Su resistencia al cambio lo lleva a aferrarse a lo conocido. Aunque algo ya no funcione, puede sostenerlo por miedo a lo nuevo.

Capricornio:

Aunque parezca racional, le cuesta soltar lo que construyó. Las experiencias pasadas pesan en sus decisiones futuras.

Piscis:

Su mundo emocional es muy fuerte. Tiende a idealizar el pasado, lo que dificulta ver con claridad el presente.

Aprender a soltar no es sencillo para estos signos, pero es clave para poder avanzar. Reconocer este rasgo es el primer paso para transformar esa energía.

Algunos signos del zodíaco tienen más dificultad para soltar el pasado, lo que impacta en sus decisiones y en su forma de vincularse.