Los signos más favorecidos de hoy y los que deben tener paciencia

martes, 5 de mayo de 2026 · 09:36

Redacción El Diario de Carlos Paz

Las influencias astrales de hoy invitan a actuar con determinación, pero también a medir las palabras. Hay un signo que brillará por su iniciativa, mientras que otro deberá evitar conflictos innecesarios. El equilibrio será la clave para todos.

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Signo con más suerte: Aries

Signo en alerta: Cáncer

Predicciones signo por signo

Aries

Amor: Buen momento para tomar la iniciativa.

Trabajo: Se abren oportunidades inesperadas.

Salud: Energía en alza.

Números de la suerte: 5, 18, 27

Tauro

Amor: Evitá discusiones por temas del pasado.

Trabajo: Avanzás lento pero seguro.

Salud: Necesitás descanso mental.

Números de la suerte: 3, 14, 22

Géminis

Amor: Comunicación clave para resolver tensiones.

Trabajo: Día activo, con muchas tareas.

Salud: Evitá el estrés acumulado.

Números de la suerte: 9, 16, 30

Cáncer

Amor: Sensibilidad alta, cuidado con malinterpretar.

Trabajo: Evitá decisiones impulsivas.

Salud: Necesitás bajar un cambio.

Números de la suerte: 2, 11, 25

Leo

Amor: Brillás y llamás la atención.

Trabajo: Buen momento para liderar.

Salud: Estable.

Números de la suerte: 7, 19, 28

Virgo

Amor: Ordenar tus emociones será clave.

Trabajo: Día productivo.

Salud: Bien, pero no te sobreexijas.

Números de la suerte: 4, 12, 21

Libra

Amor: Buscás armonía, pero alguien te desafía.

Trabajo: Se destraban temas pendientes.

Salud: Equilibrio.

Números de la suerte: 6, 15, 23

Escorpio

Amor: Intensidad en vínculos.

Trabajo: Buen día para cerrar acuerdos.

Salud: Energía fuerte.

Números de la suerte: 8, 17, 29

Sagitario

Amor: Necesidad de libertad.

Trabajo: Nuevas ideas aparecen.

Salud: Buen ánimo.

Números de la suerte: 10, 20, 31

Capricornio

Amor: Te mostrás más abierto.

Trabajo: Logros importantes.

Salud: Estable.

Números de la suerte: 1, 13, 24

Acuario

Amor: Cambios inesperados.

Trabajo: Creatividad en alza.

Salud: Bien.

Números de la suerte: 11, 18, 26

Piscis

Amor: Sensibilidad y conexión emocional.

Trabajo: Día tranquilo.

Salud: Necesitás relajarte.

Números de la suerte: 3, 14, 27

El horóscopo de hoy trae energías intensas que impulsan cambios y decisiones. Conocé cómo impactan los astros en tu signo y aprovechá las oportunidades del día.