Tarot del colibrí: algo oculto ha salido a la luz

Carta 1) As de oros: nuevos comienzos. Excelente oportunidad. Valioso.

Carta 2) La torre: destrucción. Final. Desmoronamiento. Bases poco sólidas. Volver a empezar

Carta 3) La sacerdotisa: intuición. Sabiduría. Lo oculto y secreto. Conexión espiritual.

Mensaje final

Tal vez algo oculto ha salido a la luz. Algo que se guardaba en secreto se revela y eso produce una gran torre. Todo lo que se había construido se derrumba de la noche a la mañana. Hay un repentino final de algo que trae confusión, dudas, inseguridad, miedo, etc. El tarot dice que tarde o temprano ese final iba a llegar porque lo edificado no tenía bases sólidas. Quizás se ocutaban cosas importantes o se hacían en secreto. Nada bueno puede construirse sin verdad o sin transparencia, porque llega un momento en que la verdad se muestra iluminando lo que no ha estado bien. Tal vez eso ha pasado. No obstante se podrá recomenzar con éxito. Una nueva oportunidad llega para que la persona comience desde cero, esta vez más sabia, con más conocimiento, con una mejor visión y por sobre todas las cosas, con verdad, honestidad, y una conexión espiritual que la ha hecho crecer y elevarse humanamente. De todo lo que ha pasado hay que aprender para no volver a tropezar con la misma piedra.

