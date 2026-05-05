Tortilla de papas: la receta original paso a paso con pocos ingredientes

La tortilla de papas es uno de los íconos de la gastronomía española y una preparación que, con el paso del tiempo, se mantuvo fiel a su receta original. Su éxito radica en la combinación de pocos ingredientes y una técnica sencilla que resalta el sabor de cada uno.

Para su elaboración se necesitan papas, cebolla, huevos, sal y aceite, elementos básicos que suelen estar disponibles en cualquier cocina.

El primer paso es pelar las papas y cortarlas en rodajas finas o en trozos pequeños. Luego se cocinan en una sartén con abundante aceite a fuego medio, buscando que queden tiernas sin dorarse demasiado. En paralelo, la cebolla se corta en tiras y se cocina aparte hasta que esté blanda y transparente.

Una vez cocidas, las papas se escurren y se mezclan con la cebolla en un bol. Aparte, se baten los huevos con sal al gusto y se incorporan a la preparación, integrando todos los ingredientes.

La mezcla se lleva nuevamente a la sartén con un poco de aceite y se cocina a fuego medio hasta que la base esté firme. Luego, con ayuda de un plato, se da vuelta la tortilla para cocinarla del otro lado hasta alcanzar el punto deseado.

La tortilla de papas tradicional se puede servir caliente o tibia, cortada en porciones, y es ideal tanto como plato principal como para acompañar con una ensalada fresca.