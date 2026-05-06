Horóscopo chino: estos son los 3 signos más irresistibles

En el horóscopo chino hay 12 animales diferentes y cada uno se destaca por distintos aspectos. A diferencia del zodíaco occidental, el horóscopo chino determina cada singo de acuerdo con el año y no por el mes nacimiento de las personas.

Es decir, teniendo en cuenta la astrología oriental, algunos signos son más fogosos, otros más tóxicos, los hay más inteligentes y peligrosos.

Noticias Relacionadas Las energías del día según el horóscopo chino

Basado en las distintas características de cada signo del zodíaco, el horóscopo chino te brindará las herramientas necesarias para que puedas resolver tropiezos y tomar decisiones. Por eso a continuación, cuáles son los tres signos más encantadores, según la astrología oriental.

Conejo

A las personas nacidas en el año del Conejo se las caracteriza por su gentileza, sensatez, inteligencia y buen aspecto. Si bien pueden tener una cara estéticamente atractiva, no necesariamente se debe a su físico el llamado de la atención.

Atraen las miradas porque despiertan una sensación de calidez visual, por lo que la gente no puede quitarles los ojos de encima. Parecen inofensivos y tiernos, pero detrás de su suavidad se encuentra un espíritu de mentalidad poderosa.

Serpiente

El segundo lugar lo ocupa la gente nacida en años de la Serpiente. Este signo del zodíaco del horóscopo chino, de acuerdo con la astrología oriental, es elegante e inteligente.

Poseen un temperamento fuerte y dominante, lo cual, se refleja en su aspecto físico. A simple vista la serpiente causa una impresión que combina poder y calidez, por eso la gente encuentra difícil acercarse a ellas, pero sienten un impulso por hacerlo, además tienen una mirada penetrante, pero carismática, por lo que son hábiles para encantar a las personas.

Cabra

Al podio lo completan las personas nacidas bajo el signo del zodíaco de la Cabra ya que de acuerdo con la astrología oriental a primera vista podrían pasar desapercibidos pues su personalidad es ligera y discreta, pero una vez que la gente comienza una conversación con ellos, se enamora de su carisma.